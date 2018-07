400 rectores convertirán a Deusto en la capital de las universidades jesuitas Centros de todo el mundo perfilarán sus retos de futuro en un encuentro que presidirá el padre general de la Compañía de Jesús IZASKUN ERRAZTI Miércoles, 4 julio 2018, 00:52

Las universidades jesuitas definirán la próxima semana en Bilbao sus retos de futuro. Será en el marco de su tercera asamblea mundial, una cita que tendrá como escenarios el campus de Deusto y el Santuario de Loyola, en Azpeitia, y que reunirá a cerca de 400 rectores y responsables de los más de 200 centros de educación superior que abren sus puertas por todo el planeta. El encuentro, que se inaugurará este domingo y se prolongará hasta el jueves, estará presidido por el padre general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, en la que será su primera visita al País Vasco.

'Transformar el mundo juntos' es el lema de unas jornadas que convertirán Deusto en la capital de las universidades jesuitas, un honor del que antes disfrutaron México, en 2010, y Melbourne, cinco años después. El evento, que supondrá un «reconocimiento» y un auténtico «espaldarazo» para el campus bilbaíno y la ciudad en general, persigue un objetivo claro: «reflexionar y profundizar» sobre algunos de los principales retos y desafíos a los que se enfrentan las instituciones académicas de esta orden, entre ellas Georgetown University, Loyola Chicago, San Francisco University, Javeriana Bogotá o Sofia de Tokio. El liderazgo cívico y político, la educación de los marginados, la justicia ambiental y económica y la paz y la reconciliación son algunas de las líneas temáticas que componen el programa.

800.000 alumnos

Durante los cinco días que durarán los encuentros, los participantes intervendrán en debates y talleres y asistirán a conferencias de altos cargos de la Compañía, entre ellos los cardenales Versaldi y Ravasi, además de economistas, politólogos y expertos en numerosos campos como la ecología o la investigación científica. Además, se analizarán las nuevas posibilidades de colaboración entre las universidades, las redes regionales y la propia asociación internacional.

El momento más especial del programa se vivirá el miércoles en el Santuario de Loyola y vendrá precedido por la ponencia del padre Arturo Sosa, el actual 'Papa negro', un apelativo que nació por la influencia atribuida a los generales jesuitas en el gobierno de la Iglesia y por el color de sus sotanas. Se trata de la fundación y constitución de la asociación mundial de universidades de la orden, una herramienta que dotará a la red de naturaleza jurídica, estructura y estabilidad y le dará un nuevo impulso.

Las posibilidades de cooperación que ofrecerá la asociación abren, según los responsables de Deusto, «un universo de posibilidades para su internacionalización y su trabajo con instituciones de todo el mundo». La Compañía de Jesús tiene centros de enseñanza superior en 54 países de África, Europa y Cercano Oriente, India, Asia Pacífico, Estados Unidos, Canadá, América Latina y El Caribe, con medio millón de empleados entre docentes, investigadores y el resto de la plantilla, y 800.000 alumnos en sus aulas.

Los ponentes

Padre Arturo Sosa. Prepósito General de la Compañía de Jesús Docencia e investigación

«El propósito de nuestra educación es formar hombres y mujeres para los demás y con los demás». «El punto de partida de cualquier reconciliación es el reconocimiento». Son algunos de las líneas de pensamiento del delegado para la Curia y las casas y obras interprovinciales de la Compañía de Jesús en Roma, que ha ejercido la investigación y la docencia especialmente en el campo de las ciencias políticas. En su primera visita al País Vasco, el Padre Sosa desarrollará el próximo miércoles en Loyola la ponencia que dará paso al acto de fundación y constitución de la asociación mundial de universidades jesuitas.

Cardenal Giuseppe Versaldi. Prefecto de la Congregación para la Educación Católica Colaborador del Papa Francisco

«Educar cristianamente es llevar adelante a los jóvenes, los niños, hacia los valores humanos en toda la realidad», sostiene este 'ministro vaticano', considerado una de las ocho personas más influyentes de la Iglesia Católica.

Cardenal Gianfranco Ravasi. Presidente del Consejo Pontificio para la Cultura Erudito del diálogo entre fe y cultura

Ha llevado por todo el mundo el 'Atrio de los Gentiles', un foro de diálogo entre creyentes y no creyentes. «La dificultas mayor hoy es la indiferencia, porque ésta no se plantea ningún problema y no tiene necesidad de dialogar», dice.

Pankaj Mishra. Escritor, politólogo e intelectual indio Un pensador global

«Una situación como la actual es el caldo de cultivo para líderes autoritarios que manipulan el cinismo y el descontento de las masas», advierte Mishra, considerado por la revista 'Foreign Policy' uno de los 100 pensadores globales.

Gaël Giraud. Miembro de la Escuela de Economía de París Experto en la transición ecológica

Investigador principal del Centro nacional francés de investigación científica (C.N.R.S.), es autor del libro 'La ilusión financiera', donde propone soluciones ecológicas para alcanzar otro tipo de economía.