El recorte de Ryanair a Santander y Vitoria afianza a Loiu como gran aeropuerto del norte

Si alguien puede salir reforzado del enfrentamiento entre la aerolínea low cost Ryanair y la entidad que gestiona los aeropuertos españoles, ese es Loiu. La ... irlandesa, ejemplo del bajo coste más radical y sin embargo financiada por administraciones públicas deseosas de dar conexiones a los ciudadanos desde sus infrautilizados aeropuertos, comunicó ayer la magnitud del recorte con el que venía amenazando en su guerra por el aumento de tasas en Aena.El 'roto' se cifra en un millón de plazas –que se suman a otras tantas eliminadas en la campaña de verano– que castigan de forma severa a algunos territorios. En particular, a Galicia –donde se cierra su base de Santiago de Compostela y liquida siete rutas y 453.000 plazas, además de otras 31.000 en Vigo– y Canarias, islas a las que deja sin operaciones enTenerife Norte y elimina 400.000 asientos en conexiones con destinos peninsulares.

El aeropuerto bilbaíno de Loiu esquiva la guadaña de la empresa irlandesa, que no opera ninguna ruta en las instalaciones vizcaínas. Aeródromos vecinos, sin embargo, no correrán la misma suerte. En el aeropuerto de Vitoria, donde acaba de ganar un nuevo contrato para operar vuelos financiado con dinero público, Ryanair reducirá su capacidad en un 2%, unas dos mil plazas menos, aunque no liquida ninguna ruta. La aerolínea ya había dado alguna que otra pista eliminando una frecuencia a Sevilla durante las tres semanas posteriores a Navidad en los últimos días. En Asturias se prevé una reducción de un 16% en las operaciones y en Zaragoza, de un 45%, unas 70.000 plazas menos.

La terminal de Bilbao esquiva los recortes, porque Ryanair no opera en sus instalaciones

Santander también se lleva un batacazo preocupante con la supresión de los vuelos a Roma, París, Viena y Milán (Bérgamo); una reducción del 38% de la capacidad de Ryanair en el Seve Ballesteros. Este escenario complica la mejora de las cifras de viajeros del aeródromo cántabro, que arrastra una tendencia a la baja desde finales de 2023. Todo lo contrario a la fotografía que ofrece el aeropuerto de Bilbao, que firmó el año pasado la cifra récord de 6,77 millones de usuarios, un 7% más que en 2023. También registró este pasado mes de julio el mejor dato de su historia con 690.201 pasajeros. Y en lo que va de año, ya ha contabilizado alrededor de 4 millones de viajeros.

Todo estos números positivos y el hecho de servir vuelos a la mayoría de los destinos recortados o liquidados por la irlandesa en el entorno –por ejemplo, desde Bilbao se puede volar a todas las ciudades con las que conecta Ryanair desde Santander a traves de compañías como Wizz Air, Air France, Vueling o EasyJet– consolidan a 'La Paloma' como el aeropuerto de referencia del norte de España, con una oferta que supera los 60 destinados operados por cerca de una treintena de compañías.

Un conflicto larvado

Los recortes de la compañía irlandesa van más allá en el caso de Santiago de Compostela, donde cerrará su base de dos aviones, lo que supondrá la pérdida de una inversión de 171 millones en Galicia. También suspenderá todos los vuelos a Vigo a partir de enero de 2026 y Tenerife Norte desde finales de diciembre. Por su parte, en los aeropuertos de Valladolid y Jerez, Ryanair seguirá sin ofrecer rutas. En canarias, además, se verán afectados los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

Esta temporada de verano, en la que se estaba larvando el conflicto por las tasas aeroportuarias. Ryanair ya había recortado 800.000 plazas en España. La guerra tiene su epicentro en la intención de Aena, la entidad que gestiona todos los aeropuertos españoles, de incrementar un 6,6% las tasas que pagan las aerolíneas por cada operación, hasta un total de 11,03 euros por pasajero. Ryanair es una aerolínea conocida por llevar al extremo el concepto de 'low cost', con ofertas de precios bajísimos que luego compensa con recargos por cualquier concepto –muchos de ellos denunciados por las asociaciones de consumidores–. Ayer, en un razonamiento que colectivos como Facua calificaron de «chantaje», dijo que los dos millones de plazas desaparecidas de sus operaciones en España engordarán su operativa en países como Italia, Marruecos, Croacia o Albania. El consejero delegado, Eddie Wilson, señaló que estas reducciones perjudicarán aún más a los aeropuertos vulnerables y conducirán a «una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional ya que muchas rutas serán económicamente inviables».

«Ataque» al turismo

Wilson defendió la decisión de la compañía alegando que las tasas de Aena son «excesivas y poco competitivas». Cargó contra el Gobierno central, asegurando que «ha fallado a las regiones españolas» cuyos aeropuertos están casi un 70% vacíos. La medida «de aumentar en un 6,62% las tasas aeroportuarias, ya de por sí pocos competitivas, el próximo año, es la última prueba de que el operador monopolístico no tiene interés en desarrollar el tráfico en los aeropuertos regionales, y simplemente quiere centrarse en obtener beneficios récord de los principales aeropuertos», añadió.

La compañía aseguró que tienen un pedido de 300 aviones en marcha y que los colocará «donde sean más competitivos». En España seguirá creciendo en otros aeropuertos más grandes como Málaga y Alicante, con mejores precios. Los datos en positivo de operaciones para otros aeródromos se conocerán durante la presentación oficial de la campaña de invierno, en las próximas semanas. «Es sorprendente que, a pesar de que uno de cada tres turistas lleguen en vuelos de Ryanair, no haya voluntad de colaborar para estimular el tráfico en las zonas que necesitan capacidad, conectividad e inversión», criticó el directivo. Wilson tildó la política del Ejecutivo central de «anti-turismo» y aseguró que no aprovecha la infraestructura existente en España. Wilson subrayó «Ryanair no busca privilegios», sino que el sistema «funcione». El directivo aseguró que la empresa contribuye con más de 28.000 millones de euros al PIB de España, invierte más de 10.000 millones de euros en operaciones y da empleo a más de 10.000 pilotos tripulantes de cabina e ingenieros.