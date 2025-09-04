El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El aeropuerto de Bilbao cerró su mejor julio este año, con una cifra récord de 690.201 viajeros. Luis Ángel Gómez

El recorte de Ryanair a Santander y Vitoria afianza a Loiu como gran aeropuerto del norte

La compañía castiga a Galicia y suprime un 38% de las plazas en Cantabria y un 2% en Foronda en rutas que otras aerolíneas operan desde Bilbao

Alba Peláez

Alba Peláez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:58

Si alguien puede salir reforzado del enfrentamiento entre la aerolínea low cost Ryanair y la entidad que gestiona los aeropuertos españoles, ese es Loiu. La ... irlandesa, ejemplo del bajo coste más radical y sin embargo financiada por administraciones públicas deseosas de dar conexiones a los ciudadanos desde sus infrautilizados aeropuertos, comunicó ayer la magnitud del recorte con el que venía amenazando en su guerra por el aumento de tasas en Aena.El 'roto' se cifra en un millón de plazas –que se suman a otras tantas eliminadas en la campaña de verano– que castigan de forma severa a algunos territorios. En particular, a Galicia –donde se cierra su base de Santiago de Compostela y liquida siete rutas y 453.000 plazas, además de otras 31.000 en Vigo– y Canarias, islas a las que deja sin operaciones enTenerife Norte y elimina 400.000 asientos en conexiones con destinos peninsulares.

