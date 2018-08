Récord de asistencia a las playas este verano Vista general de la playa de La Arena ayer con marea baja, sembrada de sombrillas. / Luis ángel gómez Un tiempo poco propicio, con 17 días de sol en junio y julio, no evita una subida del 26% JESÚS J. HERNÁNDEZ Domingo, 5 agosto 2018, 01:31

No hay mejor forma de combatir la ola de calor que acercándose a la orilla del mar. Miles de vizcaínos han cumplido esa máxima y han salido desde primera hora en busca de la brisa marina. «Hoy no se está ni tan mal porque corre el aire. El calor asfixiante fue anoche, que no se podía ni trabajar», cuenta un camarero de la cafetería Ondartxa, a escasos metros de la playa de La Arena. Para las once de la mañana, el aparcamiento ya estaba atestado y las hileras de vehículos a ambos lados de la carretera llegaban al desvío de Punta Lucero. Dos horas después había coches en cunetas y rotondas bastantes kilómetros más atrás.

Están atestadas las playas vizcaínas. Junto a La Arena, las de la Margen Derecha, las del entorno de Urdaibai y hasta la muga con Gipuzkoa, en las de Lekeitio y Ondarroa. No es sólo una percepción generalizada. La Diputación ha hecho público que la afluencia a los arenales ha crecido un 26,7% con respecto al año pasado. Son cifras de récord que sorprenden tras los dos primeros meses de la temporada -junio y julio- por que el tiempo no ha acompañado demasiado. Tan sólo ha habido 17 días de sol, tres menos que en 2017, aunque la temperatura ha sido «algo más alta». Ha bastado para que cerca de un millón y medio de personas se hayan acercado a los arenales vizcaínos. Si en junio y julio del año pasado hubo 1.177.178 visitantes, ahora se han contabilizado 1.492.385. Las más frecuentadas son Ereaga, Arrietara-Atxabiribil, La Arena, Laga, Arrigorri y Bakio.

«La gente no te hace caso»

El 'bizkaibus' de la línea 3339 deja a los pasajeros junto a la rampa de acceso a La Arena. Llega repleto y Jose, su conductor, explica que la mayoría han subido «en la parada de Landeta, en Barakaldo». Hay muchas familias con niños y grupos de jóvenes, pero el chófer no se atreve a calcular si son más que otros días ya que se estrenaba en esta línea. Mientras, los trabajadores de Eulen que ayudan a gestionar los aparcamientos en uno de los pocos arenales sin OTA no dan abasto. «La gente no te hace caso porque sabe que no eres policía y algunos se meten en los parkings aunque les digas que no hay sitio. Nuestra misión es hacer las cosas más fáciles a los conductores, pero no siempre nos dejan trabajar», censura uno de ellos. La ausencia de un aparcamiento para motos también les hace escuchar bastantes quejas.

Las cifras 1.492.385 personas han acudido a los arenales vizcaínos en junio y julio. El año pasado fueron 1.177.178. Lidera la tabla Ereaga (162.810 bañistas). 4.096 personas han recibido asistencia de los socorristas, con 88 rescatados. Puestos de socorro. La inmensa mayoría de los atendidos por Cruz Roja son leves, pero 77 fueron evacuados a hospitales.

Los socorristas se afanan con sus silbatos para que los bañistas imprudentes salgan de las zonas acotadas por banderas rojas. En estos dos primeros meses, la Cruz Roja ha auxiliado a 4.096 personas, la mayoría por heridas (2.091) y picaduras de sabirón (689). Otras 266 han sido atendidas por insectos, con 88 rescates en el mar. La inmensa mayoría fueron asistidas en los puestos de socorro, pero 77 tuvieron que ser evacuadas a centros sanitarios.

Un grupo de mayores de la residencia de Muskiz llega en autobús con sus auxiliares para pasar «una horita» viendo las olas. Se ponen a la sombra, bajo un tejado de madera y los que no tienen muchos problemas de movilidad se acercan al agua a mojarse los pies. Vienen todos los sábados y van rotando, aunque hay habituales, como Valeriana Saludes. «Tengo 97 años y soy de León, pero vivo en Muskiz. Sólo he venido a la playa cuando mis hijos eran pequeños. Ahora vengo en el bus porque me caí y me rompí cuatro costillas. Cuando esté mejor ya vendré más». Las ganas de playa no tienen edad.