Recogen más de 600 firmas para que el Ayuntamiento de Bilbao permita las «cortinas de cristal» individuales

Las cortinas de cristal son estructuras desmontables y plegables, cuya instalación supera los 10.000 euros y que favorecen ahorros energéticos y ejercen de barrera ... contra el ruido del tráfico. Pero el Ayuntamiento de Bilbao las equipara con los cerramientos clásicos de balcones, por lo que solo permite su instalación comunitaria, de forma uniforme y si existe edificabilidad. Hay más de un centenar en las terrazas particulares por toda la ciudad, pero su colocación individual está prohibida, por lo que los afectados han iniciado una recogida de firmas en Change. org en la que ya suman más de 600 apoyos. En el edificio de la calle Ballets Olaeta, junto a la salida de los túneles de Carmelo Bernaola, una docena de vecinos del bloque que comprende los portales 12, 14 y 16 decidieron instalarlas y otros siete las han adquirido.

El Ayuntamiento ha ordenado su retirada – también a vecinos que las colocaron en algunos pisos en Garellano– porque las instalaron «sin licencia, de forma irregular y contraviniendo el Plan General, donde no tienen edificabilidad con la cual cerrar un balcón», y los vecinos recurrieron a los tribunales para evitar su retirada. En uno de los casos, el Consistorio ha ganado el juicio y la familia afectada ha recurrido al Tribunal Superior del Pais Vasco, según los vecinos afectados y los promotores de la recogida de firmas, que alegan que estas estructuras no se pueden comparar con los cerramientos clásicos de balcones, «ya que no alteran la volumetría, no son una ampliación de superficie útil, son retráctiles y reversibles».

En Vitoria y San Sebastián

Los vecinos aseguran que en Vitoria y San Sebastián se permite su colocación individual siempre con un acuerdo comunitario y con el respeto a la uniformidad en su diseño, por lo que no entiende por qué se les pone freno en Bilbao. En San Sebastián, varios vecinos ganaron juicios contra el Ayuntamiento por lo mismo, alegando que las cortinas de cristal no eran comparables a los cerramientos permanentes. Además, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes aprobó la medida en el edificio de Ballets Olaeta.

«No existe inconveniente alguno por parte de esta Delegación Territorial de autorizar obras, siempre y cuando no supongan un cierre fijo o permanente que permita aumentar la superficie útil. Solamente se autoriza la instalación de cortinas de cristal. Deberá contar con la autorización de la comunidad, así como ser concedida, por parte del Ayuntamiento pertinente, la licencia de obras», se indica en la autorización. «El problema de fondo es la normativa, que se ha quedado obsoleta y hay que modificarla para dar cabida a estas instalaciones individuales y a la aerotermia», dijo el edil Karlos Renedo, que sacó el asunto en el Pleno del pasado jueves.

Los afectados destacan que ninguno de los nuevos bloques de Bilbao contaría con la edificabilidad suficiente para instalar «cortinas de cristal», ya agotada por el promotor, pero reiteran que no son cierres permanentes ni que consumen edificabilidad porque siguen permitiendo la entrada de agua y de aire. Que «a nivel autonómico no existe ningún impedimiento a estas estructuras, que serán permitidas en alojamientos dotaciones cercanos., así como en Donosti y Gasteiz». A su juicio, pesa más «el supuesto daño estético que supone que unos lo pongan y otro no. Por eso pedimos que se permitan con proyecto comunitario y que después las «ortinas que se vayan instalando se ajusten a lo acordado».