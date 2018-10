Ratas y chinches en los Bomberos de Deusto Los profesionales denuncian la falta de salubridad en la base y reclaman su traslado «a otro emplazamiento mejor preparado» JOSU GARCÍA Sábado, 20 octubre 2018, 01:52

«Lo de los insectos ha sido ya la gota que ha colmado el vaso de nuestra paciencia. No sabemos qué bichos son (puede que chinches), pero le han picado a un compañero mientras dormía y no ha sido nada agradable». Jon Herraiz es uno de los 48 bomberos del Ayuntamiento de Bilbao que trabajan a relevos en el parque de Deusto, el que está ubicado en los bajos del puente que enlaza el barrio del mismo nombre con el Ensanche. Es, además, delegado de ELA y responsable de Salud Laboral. «Queremos una solución ya, porque llevamos mucho tiempo con problemas. Aquí entran ratas, insectos y palomas. Creemos que la base no reúne las condiciones necesarias y pedimos su traslado a otro punto de los alrededores», añade.

Los profesionales en la extinción de incendios señalan que no están a gusto. «Es difícil desarrollar nuestro trabajo aquí», afirman. Además de la denuncia por falta de salubridad, el colectivo está descontento con el mantenimiento del edificio. Muestran un cristal que está astillado a unos cinco metros de altura y que amenaza con caerse sobre sus cabezas. «Lleva meses así». También lamentan que no tienen sitio suficiente para entrenar o realizar maniobras. Ellos mismos han montado una especie de andamio para escalar y rapelar. «Es la única manera de que podamos practicar», apunta Herraiz.

1. Hinchazón. Uno de los bomberos muestra las picaduras sufridas. 2. Insecto. El animal que los bomberos encontraron dentro de la base.

El parque abrió sus puertas en los bajos del puente de Deusto en 2012, tras una inversión de 1,3 millones de euros. Cuenta con 1.530 metros cuadrados y da servicio a una población de 115.000 personas. Los camiones y escalas salen disparados cuando la voz de alarma se da en San Ignacio, Deusto, Olabeaga, Uribarri y el Casco Viejo, así como en algunos puntos de Abando y la Gran Vía. El resto de emergencias son atendidas por el parque principal, que está situado en Miribilla y en el que desarrollan su labor 130 profesionales. Con anterioridad a la construcción de los equipamientos de Deusto y Miribilla, la totalidad de los recursos disponibles se localizaban en Garellano.

Tráfico intenso

A juicio de Herraiz, la decisión de ubicar un parque en los bajos de un puente fue un error. «La idea de contar con una base auxiliar para llegar a los sitios que están alejados de Miribilla puede tener su lógica, pero meternos debajo de esta pasarela no tiene sentido», dice el bombero. A su entender, el emplazamiento da más problemas que ventajas. «Nos preocupan los humos y el hollín del intenso tráfico que pasa frente a nosotros y por encima».

Respecto a la salubridad, los profesionales dicen estar «muy contentos» con el trabajo que realiza a diario un limpiador de la contrata municipal. «Lo deja todo limpísimo», aseguran. El problema es que «estamos al lado de la ría y vemos las ratas pasar por delante nuestro». Las palomas son también otra amenaza. «Se meten aquí porque tenemos que estar con las puertas abiertas para salir pitando. Y anidan ahí arriba –dice señalando al techo–, en las bandejas del cableado, un lugar ideal porque está caliente. Generan mucha suciedad», insiste Herraiz. Los bomberos sospechan que los insectos entran por uno de los costados del edificio, que linda con un muro que está repleto de hiedra y humedad.

El Ayuntamiento no quiso ayer valorar la críticas de los profesionales de Deusto, aunque recordó la utilidad del parque. «Es de gran ayuda para dar una respuesta rápida a determinados barrios de la villa».