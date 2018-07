La mascota de... Raquel González: «Yo no quería animales, pero llenan la casa de vida» Raquel González posa con Charlie. Rubble no quiso salir en la foto. / Luis Ángel Gómez La presidenta del PP en Bizkaia tuvo de pequeña perros y peces, de los que vendían en la Plaza Nueva OLATZ HERNÁNDEZ Domingo, 1 julio 2018, 00:42

Raquel González no quería oír hablar de animales en casa, pero como en casi todos los hogares, sus hijos comenzaron una guerra de desgaste que acabó con dos pequeños hámsters correteando por los pasillos. «Los llamaron Rubble y Marshall, por los personajes de 'La Patrulla Canina'. Los metíamos en bolas de plástico y daban vueltas por toda la casa. También tenían una jaula con tubos en los que Rubble casi siempre acababa atascado porque está un poco gordito». De los dos roedores ahora solo queda Rubble, que hace poca vida diurna. Normalmente solo se deja ver durante las comidas. Las noches se las pasa dando vueltas en la rueda.

«Un hámster está bien para acostumbrarte a tener mascota: lo cuidas, lo alimentas, lo limpias... aunque no es el animal más interactivo que uno pueda imaginar...». Y menos para dos niños prendados del perro de su abuelo, Trompo, un buldog francés de 9 años. Sin embargo, el siguiente habitante de la casa llegó por decisión de la persona más insospechada. «Un día estaba en la peluquería y me enseñaron una foto de unos gatitos pequeños. Charlie era una bolita preciosa y me dijeron que la adoptara. Mira que yo siempre decía que no a tener mascotas... ¡cuando llegué a casa con ella menuda sorpresa se llevaron!».

Sabían que lo querían llamar Charlie y ni siquiera el veterinario, que les comunicó que el gato era en realidad una gata, les hizo cambiar de opinión. El periodo de adaptación les llevó unos meses. «Al principio era muy trasto, un día hasta se escapó. Aprovechó un momento que mi marido había dejado la puerta abierta. La estuve buscando por todas partes y la encontré en el descansillo muerta de miedo», recuerda su dueña. Pero con el tiempo, estos dos animalitos han conseguido que Raquel vea con ojos nuevos a las mascotas: «Llenan la casa de vida», reconoce.

Charlie ha creado un vínculo muy fuerte con toda la familia, más con el hijo mayor, que «se duerme con ella abrazada». Lo cierto es que el comportamiento de Charlie recuerda más a un perro que a un gato: se acerca a saludar a las visitas, es cariñosa, juguetona y un poco glotona. «Cuando alguien trae un bolso en seguida se mete dentro a buscar comida». Rubble en cambio, se mantiene indiferente ante los invitados y se molesta si su dueña lo obliga a saludar.

Charlie y Rubble Raza: Gato común europeo y hámster ruso. Edad Un año, y año y medio. Carácter Charlie es «super cariñosa» y un poco trasto. Rubble sale de su caseta de noche o cuando huele comida.

Dormir en las alturas

¿Y cómo se llevan estas dos mascotas que deberían ser enemigos naturales? «Bastante bien, aunque cuando Charlie se acerca demasiado, Rubble le saca los dientes y se pone a chillar. En una ocasión oímos un ruido a la noche y era Charlie que había tirado la jaula del hámster al suelo. Desde entonces dejamos a Rubble en la cocina con la puerta cerrada, para evitarnos sustos». Y es que cuando todos están dormidos, la gata aprovecha para darse paseos por casa.

Lo poco que duerme, lo hace en las alturas. «Le compramos una cesta y al principio no le hacía ni caso. La puse encima de un armario y desde entonces se sube cada noche». Los cerca de dos metros y medio de altura los salva en tres saltos: de la cama a la puerta, luego a un armario un poco más bajito y después a la cesta. Eso sí, si dejan la cesta en el suelo vuelve a ignorarla por completo, «así no le hace gracia».