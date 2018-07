«¿Me han quitado los 85 euros al mes de derrama para arreglar la fachada?» Una vecina entra en su edificio. / E. C. Los vecinos afectados por la supuesta estafa de una administradora muestran su estupor y sorpresa JOSÉ DOMÍNGUEZ Viernes, 13 julio 2018, 01:44

«Me dejas de piedra, de verdad». María Ángeles Alfayate aseguraba no dar crédito al presunto fraude cometido por su administradora de fincas. Preocupada por las posibles consecuencias para su portal, el número 73 de la calle Txabarri de Sestao, no podía ocultar su sorpresa al conocer la noticia por este periódico. «Si hasta hace nada estuvimos pagando durante año y medio 185 euros al mes para arreglar la fachada delantera... ¿y dices que me han podido quitar también los 85 que ponemos ahora para reparar la trasera y lo canalones?». No salía de su asombro.

El enfado de María Ángeles iba en aumento a medida que «ataba cabos». «La verdad es que cada vez me encajan mejor me encajan las piezas. A veces tenía la sensación de que pasaba de lo que le pedíamos... A ver si resulta que ahora no son verdad todos los impagados que decía que había cada vez que nos hablaba de las cuentas».

El caso de su edificio es uno de los muchos inmuebles históricos de la parte baja de la localidad que, a pesar de ser totalmente privados, utilizan el servicio gratuito de administración que les ofrece Sestao Berri: «A cada reunión venía esta mujer y un representante de la entidad, que nos ponían al día del estado de todas las gestiones que estaban realizando».

«Si no nos llegan a avisar...»

Así lo confirmaba José Mari Garmilla, presidente de la comunidad del portal de María Ángeles, que delegaba en la sociedad de rehabilitación cualquier explicación y los pasos a dar. «Ostento el cargo, pero de forma efectiva bien poco, porque todo lo dejamos en manos de ellos. Si no nos llegan a avisar, no nos enteramos de nada y a saber cuánto tiempo podría seguir pasando esto...», confesó.

También Yolanda Torrico reconocía no haber logrado todavía salir de su estupor, «porque nadie sospechaba nada». Para la responsable vecinal del número 22 de la calle Los Baños, un bloque municipal donde viven 20 familias en régimen de alquiler, estos días han sido «una locura, hemos ido de sorpresa en sorpresa». La primera, la llamada vespertina del martes de Sestao Berri a una reunión urgente «para explicarnos un caso muy grave». Para el miércoles a la mañana descubrir que les pueden haber «saqueado» los ahorros con los que cubren los gastos comunes. «No tenemos muchos ingresos y por eso nuestra renta es baja y ajustada a ellos, pero aún así pagamos 30 euros más al mes de comunidad, y si alguien ha metido mano en las cuentas nos ha robado a todos. Así que, o devuelve el dinero o que actúe la Justicia», exige.