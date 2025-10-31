El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Exterior del bloque donde han tenido lugar los hechos. Mireya López

Hasta 15 años de internamiento en un psiquiátrico por matar a su tía abuela en Santutxu

La Audiencia Provincial de Bizkaia le absuelve del delito de asesinato por padecer «una psicosis no orgánica con sintomatología delirante»

Lorena Gil

Lorena Gil

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:36

Comenta

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha absuelto del delito de asesinato con alevosía al hombre que el 16 de junio de 2023 asestó una puñalada mortal a su tía abuela ... en el barrio bilbaíno de Santutxu al concurrir la eximente completa de anomalía psíquica. No obstante, como «medida de seguridad», le impone un máximo de 15 años de internamiento en un centro psiquiátrico.

