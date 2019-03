«Quiero quedarme y cumplir mi sueño» El joven posa en la plaza del Kasko de Sestao, localidad en la que reside. / pankra nieto Ismail Razga, un reputado corredor marroquí, vecino de Sestao, se enfrenta a la expulsión si no logra un trabajo y 'papeles' EVA MOLANO Miércoles, 13 marzo 2019, 00:44

Ismail Razga es un deportista de élite. Apasionado del atletismo y de la montaña con un palmarés envidiable desde que llegó a Euskadi, pero también antes. Hijo de un padre que gestionaba una escuela deportiva y una ama de casa, creció en Safí, una ciudad costera de Marruecos, rodeado de hermanas. Ya de muy joven, competía con la selección de su país de atletismo al más alto nivel en pruebas internacionales. Aprovechó una de esas salidas al extranjero, a Eslovaquia, para poner tierra de por medio en busca de su sueño, un futuro deportivo.

Tenía claro el destino: el País Vasco, una zona entregada al deporte y a la montaña y donde había posibilidades de ganarse la vida. Así que llegó y, siguiendo el consejo de un amigo, se dirigió a la comisaría de la Policía. Tenía 16 años y fue acogido en el centro de menores de Loiu, tutelado por la Diputación. Eso fue hace ocho. Ahora, tiene 24. Ha vivido en Santurtzi, en cuyo club de atletismo ha estado trabajando y en el que sigue federado, y ahora reside en Sestao. En una de sus arterias más emblemáticas: Chávarri.

Hace dos años, se casó con una chica marroquí que era una vecina de su pueblo, a la que conoció porque participaba también en pruebas deportivas, y ahora tienen un niño de 10 meses que se llama Suleimán, como el gran sultán otomano del siglo XVI. Durante este tiempo, ha logrado ser una cara muy conocida del trail vasco. Admirado y respetado. El año pasado, por ejemplo, fue segundo en el campeonato de España por equipos de la Canon do Sil, noveno del mundo de raquetas de nieve (Picos Snow Running) en categoría promesas... Acumula oros en la maratón de montaña de Valencia, el Bilbao Menditrail, el Zumaia Flych Trail, una medalla de bronce en el campeonato del mundo Buff Epic Trail Aigüestortes ... Entre otras.

En otros aspectos, no tuvo tanta suerte. Aunque hizo cursos de formación, solo ha tenido trabajo esporádico como entrenador y ha ido saliendo adelante por los premios que consigue, de hasta 2.500 euros al año como mucho. Sin algo estable, se encontró con problemas perpetuos para renovar los 'papeles' que adquirió a los 18 años, cuando obtuvo un permiso de residencia. Tras llevar el asunto a algún que otro abogado, el mayor varapalo le ha llegado hace poco. No ha podido acceder a la nacionalidad que pidió en 2014. Pensaba que se la darían, pero se la rechazaron porque no había podido acreditar los dos años consecutivos de tutela que hubieran acortado el plazo de residencia legal que se exige y su permiso había caducado años antes. Ahora, tiene 'papeles' hasta el 19 de abril gracias a un contrato. Tampoco cobra ayudas.

«Este mes todavía no he podido pagar el alquiler. Ahora mismo vivo de la ayuda de mis amigos»

«Ilegal y expulsado»

«Estoy viviendo de lo poco que pude ahorrar y de la ayuda de mis amigos. Este mes todavía no he podido pagar el alquiler», aclara. Ismail lanzó un mensaje a sus más de 2.500 seguidores en las redes sociales, pidiendo apoyo. «Necesito un trabajo lo antes posible para no convertirme en ilegal y ser expulsado. Llevo mucho tiempo buscando y preguntando a mis conocidos cercanos pero he agotado esta vía. Ya sabéis cómo soy, un corredor serio y responsable, en el trabajo va a ser igual». Ayer mismo tuvo una entrevista en una empresa de mensajería. Si consigue un contrato, puede que le renueven la autorización. Si no, pasará a ser «ilegal. La Ley es así», asume. Él no quiere vivir «irregular», y menos siendo padre. «Quiero trabajar, quedarme aquí legal, y cumplir mi sueño, seguir corriendo», explica.