Hay vida después de la jubilación ¿Quieres saber los trucos para envejecer bien? Expertos ofrecen consejos en unas jornadas organizadas por EL CORREO OLATZ HERNÁNDEZ Miércoles, 6 marzo 2019, 07:29

Antaño, cuando la esperanza de vida era más reducida, pocos llegaban a la jubilación. Ahora, en cambio, la vida se alarga hasta más allá de los 80 años en Euskadi. Los mayores gozan además de buena salud, por lo que aprovechan esas dos décadas para disfrutar del ocio y todas aquellas cosas que siempre habían querido hacer. Una nueva juventud que comienza a partir de los 60.

La jornada 'Más 60 Activo', organizada por EL CORREO y patrocinada por BBK, en colaboración con la Diputación y el Gobierno vasco, dejó claro que se puede disfrutar de la vejez. Frente a un auditorio repleto, numerosos ponentes desgranaron los trucos para tener un envejecimiento activo: una buena alimentación, deporte y socialización. Entre el público también había algún entendido: «Yo salgo a caminar todas las tardes dos horas», comentaba uno.

Los temas abordados fueron de lo más diversos: la importancia de la dieta, el ocio, la seguridad, la participación social… Y es que las demandas de este colectivo han cambiado en los últimos años. Cada vez se ven menos mayores en los clubes de jubilados jugando a cartas. Para adaptarse a ese nuevo paradigma, BBK podrá en marcha a partir de mayo 'Sasoiko', un centro para mayores en el Casco Viejo bilbaíno, con actividades diseñadas por ellos mismos.

El público disfrutó de las ponencias y aprovechó para hacer un alto en los stands de Ballesol, Medical Óptica y Ubikare. Allí pudieron informarse sobre apartamentos y residencias para mayores, lo último en el campo de la visión y audición y todo lo relacionado con los cuidados en casa.

Los protagonistas

Fernando Bayón | Director del Instituto de Estudios de Ocio «El ocio permite que los jubilados se reinventen»

En una sociedad centrada en el trabajo, es habitual sentir inquietud cuando se acerca el retiro. «Existe la crisis de la jubilación y hay que reconvertirla en oportunidad», explica Fernando Bayón, experto en estudios de ocio de la Universidad de Deusto. Durante su ponencia, destacó el poder del ocio como herramienta para esa transición. «Mucha gente, sobre todo quien ha tenido cargos importantes, ven mermado su prestigio al jubilarse».

El trabajo aporta una posición social y muchos se preguntan ¿y ahora qué? La respuesta puede radicar en buscar nuevas aficiones. «El ocio permite que el sujeto se reinvente». Además también puede ser una forma de socializar. «Es una invitación a encontrarte a ti mismo y a los demás. Porque después de los 60 años hay muchas vidas».

María Rosa Romero y Juan Félix Uriarte | Ertzainas «Mantengan las distancias por seguridad»

La precaución nunca está de más, sobre todo con los delitos que tienen como víctimas a los mayores. «Bilbao es una ciudad segura, pero hay que estar alerta», aconsejan María Rosa Romero y Juan Félix Uriarte, ertzainas de Deusto. Uno de los delitos más comunes es el del 'abrazo solidario'. «Lo mejor es mantener las distancias por seguridad», alertan.

También las estafas pueden llegar a la puerta de casa en forma de falsos revisores del gas. «Aprovechar para hurtar lo que encuentren por casa y piden dinero por haber cambiado unas piezas del contador». Es mejor no abrir la puerta a ningún desconocido y pedir siempre la identificación y el carnet de empresa. «Internet es otra plataforma donde hay que extremar el cuidado. Nunca den datos bancarios y desconfíen de los chollos».

Koldo Bilbao | Coordinador de Madurez Activa de la BBK «Ajustarse a las nuevas necesidades de los mayores»

Para fomentar la participación social es indispensable crear lugares de encuentro. Durante años, los clubes de jubilados han jugado ese papel, impulsados por las cajas de ahorros. «Hemos tratado de desarrollar actividades de formación y de participación de la mujer», detalló Koldo Bilbao, coordinador de Madurez Activa de BBK. Sin embargo, para afrontar el futuro es necesario dar un paso más: «Esos espacios tienen que ajustarse a las nuevas necesidades de los mayores».

La soledad es quizá el aspecto que más preocupa. Ahí es donde entran en juego los lugares de encuentro, que deben diseñarse siempre de la mano de los mayores, según sus gustos e inquietudes. «Queremos darles los instrumentos necesarios para que sean felices y que comiencen esta nueva etapa».

Jorge Camiña | Campeón del Mundo de tenis mayores de 70 «Siempre hay que tener una meta y mucha ilusión»

Siempre ha estado ligado al deporte y acumula numerosos títulos. Uno de los últimos, el de Campeón del Mundo de tenis en la categoría para mayores de 70. «Entreno dos o tres horas al día, si no sería imposible mantenerme a este nivel», desveló. Todo un ejemplo a seguir que no dudó en dar consejos a los allí reunidos: «Hay que tener metas y mucha ilusión. Si estamos cómodos en el sillón de casa, nunca haremos nada».

Fue olímpico en hockey en Munich (1972), pero reconoce que se ha vuelto más activo desde su jubilación. «A partir de los 60 no he parado, me he estado moviendo, conociendo gente, compitiendo...». Hace quince años sufrió un ictus del que logró recuperarse y manda un mensaje de optimismo: «Sufrí, pero me recuperé. Por eso digo que hay que luchar e intentar vivir al máximo».