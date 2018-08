Quejas por esperas «excesivas» en Correos: «No da tiempo a hacer las entregas y las cartas se acumulan día a día» Un cartero se prepara para hacer el reparto en una oficina de Bilbao. / p. urresti CC OO, el sindicato mayoritario, denuncia un «tapón abrumador» en los envíos postales mientras Correos dice que «el verano está siendo especialmente tranquilo» HELENA RODRÍGUEZ Miércoles, 15 agosto 2018, 01:36

Durante el mes de agosto la vida de la grandes ciudades se ralentiza. Las vacaciones conllevan menos tráfico, tiendas y servicios con horarios reducidos o directamente cerrados y algún que otro retraso en la llegada de cartas. Hasta ahí todo normal. El problema aparece cuando los envíos postales y los paquetes se demoran «hasta 10 días», según denuncian algunos usuarios de Correos y confirman portavoces sindicales.

Las quejas siguen un guión prácticamente idéntico: «Espero una entrega desde hace más de una semana. Si viniese de China podría entenderlo, pero es que la mandan desde Burgos», reclama Luis María, un vecino de Basauri que ha acudido a la oficina postal a interesarse por su encargo. Otros, como Ane, residente en Miribilla, cuentan que «por norma» no le dejan paquetes. «Siempre encuentro el aviso de recogida, pero el caso es que a casa no llaman porque yo suelo estar y el timbre no suena -se queja-. Mi cartera es muy maja, pero cuando se va de vacaciones lo noto un montón».

Los testimonios de esperas «excesivas» se suceden. «Espero el regalo de una amiga. La web donde lo compré me dijo que estaría aquí antes del día 4. Sigo esperando», cuenta Elena, que reside en Artxanda.

El problema, según señalan desde Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en Correos, radica en las falta de personal, más acuciantes en vacaciones. «A los recortes que hemos sufrido en los últimos años, se une que en verano no sustituyen a todos los que libran», denuncia una portavoz. Y va más lejos. «Hace dos años ya hubo problemas, el pasado fue muy malo, éste directamente es terrible», advierte. La empresa desmiente tajantemente esta situación. De hecho mantiene que el estío «está siendo especialmente tranquilo. Más que nunca».

«En los almacenes no hay acumulado, ni de cartas ni de paquetería», asegura una portavoz de Correos, que emplea en Bizkaia a 1.460 personas. El 68% son carteros, la mayoría en el turno de mañana. La empresa dispone de bolsas de empleo temporal que se abren periódicamente y de cara a los periodos vacacionales «se llama a los inscritos en ellas».

«En 2018 estrenamos nuevas listas, con lo que incorporamos personas que trabajan por primera vez, además de los habituales», describen. Además, cuentan con fijos discontinuos vinculados a Correos para los periodos de mayor actividad. En todo caso, la firma pública no dispone de datos del número de contrataciones efectuadas para atender las necesidades veraniegas. «La contratación de eventuales en una empresa basada en recursos humanos es un proceso permanente», argumentan.

Para CC OO, en cambio, lo único que está claro «es que no hay gente suficiente para cubrir la demanda». «A los que se contrata para las sustituciones no se les prepara, llegan a barrios que no conocen y algunos lo dejan el primer día. Muchos no saben ni lo que es una carta», lamentan. La falta de efectivos preparados hace que los titulares tengan que asumir su zona y «hasta cuatro más».

«No da tiempo a hacer las entregas y se acumulan más y más», denuncia el sindicato. En el centro de distribución de Etxebarri «las cosas son peores. Los turnos son agotadores y el tapón es abrumador. La gente ya no puede más». Y eso, que «hasta los jefes echan una mano». «Hay una falta absoluta de organización, pero desde Comisiones no responsabilizamos a los coordinadores de aquí, que incluso meten horas para ayudar. El problema es de 'más arriba'».

Los refuerzos no llegarán hasta el 30 de septiembre. Entonces, el BEC será escenario de un examen para consolidar 2.295 plazas de empleo temporal de reparto y oficina. «Todas las medidas organizativas se aplican para garantizar la misma calidad del servicio postal durante todo el año», señalan desde Correos.