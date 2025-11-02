El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Reabren la A-8 en sentido Bilbao tras horas de retenciones kilométricas
Vista general de Mercabilbao. Luis Ángel Gómez

«Si nos tenemos que quedar en Basauri va a hacer falta un 'obrón'»

En 2031 habría que lanzar una nueva licitación pública y abierta por los espacios actuales

Luis López

Luis López

Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:47

Las actuales instalaciones de Mercabilbao tienen más de medio siglo (se abrieron en 1971 para sustituir al desbordado mercado de La Ribera) y su director ... general avisa: «Si nos tenemos que quedar aquí vamos a tener que hacer una obra de infraestructura potente, un 'obrón'». Según explica Aitor Argote, ya desde 2016 se sabe que hace falta una actualización, «levantar todo el mercado porque los cables de la luz van por debajo», y afrontar una puesta a punto muy ambiciosa. Entonces, hace casi una década, «un estudio de LKS valoró el coste de la actuación en veinte millones de euros». Hoy esa cifra «posiblemente sea el doble». Todo ello con la dificultad añadida de que algunas edificaciones que forman parte del complejo «están fuera de planeamiento, por lo que no se pueden tirar para reedificar».

