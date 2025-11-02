«Si nos tenemos que quedar en Basauri va a hacer falta un 'obrón'»

Las actuales instalaciones de Mercabilbao tienen más de medio siglo (se abrieron en 1971 para sustituir al desbordado mercado de La Ribera) y su director ... general avisa: «Si nos tenemos que quedar aquí vamos a tener que hacer una obra de infraestructura potente, un 'obrón'». Según explica Aitor Argote, ya desde 2016 se sabe que hace falta una actualización, «levantar todo el mercado porque los cables de la luz van por debajo», y afrontar una puesta a punto muy ambiciosa. Entonces, hace casi una década, «un estudio de LKS valoró el coste de la actuación en veinte millones de euros». Hoy esa cifra «posiblemente sea el doble». Todo ello con la dificultad añadida de que algunas edificaciones que forman parte del complejo «están fuera de planeamiento, por lo que no se pueden tirar para reedificar».

Fue ante este panorama que tomó forma la idea del traslado y, al mismo tiempo, la de aprovechar la coyuntura para crear el 'hub' alimentario de Ortuella, en el parque tecnológico de la Margen Izquierda. El director general admite que a algunos mayoristas no les gusta mucho la idea, no solo por la habitual resistencia al cambio, sino porque, por las irregularidades del terreno, alguna zona del equipamiento debería estar «a doble altura». Eso supone cierta incomodidad en términos logísticos.

¿No habría posibilidad de un emplazamiento más llano que hiciese más cómoda esta operativa? «Si mañana apareciese un terreno en Bizkaia con esas características, claro que nos plantearíamos cambiar», asume Argote. Pero no ve muchas posibilidades de que a estas alturas ocurra algo así. Al menos, no en el entorno del Bilbao metropolitano, mercado prioritario para los residentes en Mercabilbao.

Hay otra variable relevante para los actuales ocupantes. En los últimos años se han prorrogado los contratos con los mayoristas «hasta 2031». Si no hubiese mudanza a un nuevo emplazamiento no sólo habría que afrontar una obra potente de actualización en la actual, sino que «volverían a sacarse a la licitación los puestos; sería una licitación abierta en la que podría entrar cualquiera», avisa el director general.