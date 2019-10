«¡Que me he quedado en blanco!» Algunos de los opositores, en el BEC. / BORJA AGUDO Un total 1.750 personas aspiran a las 176 plazas de auxiliar sanitario convocadas por el IFAS de Bizkaia DIANA MARTÍNEZ Sábado, 19 octubre 2019, 17:28

La suerte está echada para los casi dos mil aspirantes a 176 plazas de auxiliar sanitario convocadas por el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS), por parte de la Diputación Foral de Bizkaia. El examen, de tipo test, dio comienzo ayer a las once y media de la mañana en el pabellón 2 del BEC de Barakaldo. «Lo más práctico de cara a este tipo de exámenes es hacer muchos test», explicaba Aritz Ballestero, de Zalla, que con 32 años se había apuntado a otras dos oposiciones de Osakidetza y volvía a probar suerte en esta. El recinto ferial acogió al 73% de las 2.399 personas que se apuntaron a la OPE. En total, 1.750 realizaron la prueba.

Jone Cobo, de Bilbao, 29 años, se presentaba por primera vez a una oposición de la Diputación, aunque no era novata en estas pruebas, pues había asistido a otras de Osakidetza. Para ella lo importante es la preparación. «El año pasado me apunté en una academia que daba el temario y, además, he estudiado por mi cuenta buscando exámenes de ediciones anteriores y realizando muchos test». Y para conseguir la plena concentración, la soledad y el silencio son la clave. «Yo no puedo estudiar en bibliotecas, siempre tengo que estar en mi habitación, en mi casa, en silencio y a solas», relataba.

El interior del BEC estaba saturado por el vaivén de personas que recitaban para sí el temario. La bilbaína se encontraba «un poco nerviosa» ante el examen, que se dividía en dos partes. La primera, de legislación, que son cinco temas. Y la segunda, una parte más específica respecto a la fisiología del ser humano, con apartados en relación a las personas mayores o con discapacidad. «La legislación siempre se hace más difícil», señaló Cobo.

Los nervios estaban a flor de piel. «Mira, ¡que me he quedado en blanco!», expresaba Jasone Zarate al recordar el temario. Esta vecina de Castro Urdiales de 42 años ha participado en diversas oposiciones y repite, «a ver si hay suerte». «Me he comprado todos los libros y he hecho muchos test». No obstante, siempre hay un punto flaco. «La legislación no me gusta y se me hace muy cuesta arriba», confesaba.

A pillar

Tras una hora de examen, la presión no hizo mella. «Creo que era sencillo, me ha ido bien», afirmaba Beatriz Navales, una de las primeras en salir del pabellón repleto de alumnos. «Ha sido más fácil de lo que esperaba, sobre todo la parte legislativa, que suele ser lo más complicado», señalaba esta vecina de Castro de 34 años. De la misma opinión era la baracaldesa Rosario Garmendia, de 60 años, que salió contenta con los resultados. «Ha ido bien, más fácil de lo que me temía».

Los candidatos han coincidido en que la parte específica de auxiliar ha sido lo más sencillo. «En lo legislativo siempre van a pillar», apuntaba Asier Prieto. «Te meten una palabra clave y te rompen los esquemas», expresaba este baracaldés de 19 años. Las mentes comenzaban a despejarse al dejar el bolígrafo sobre la mesa y salir del pabellón baracaldés.

La prueba tuvo lugar sin incidencias, excepto por una persona tuvo que ser trasladada al Hospital de Cruces debido a una pancreatitis. Su estado de salud era óptimo y pudo realizar la prueba a la misma hora que el resto de candidatos, custodiada por un miembro del tribunal y un trabajador del IFAS.