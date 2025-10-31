El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pasajeros esperan al autobús en la plaza Zabalburu. El Correo

«Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»

Una madre denuncia que un individuo tocó e intentó aupar a su pequeña en la parada del autobús del colegio, en la plaza Zabalburu

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:47

Como cada mañana, Paula había llevado a su hija, de dos años, a la parada del autobús para ir al cole. Eran aproximadamente las nueve ... menos veinte de la mañana de ayer cuando ella y otras tres madres esperaban la llegada del bus de un colegio concertado en la plaza Zabalburu de Bilbao, en la acera de las torres, donde recogen viajeros muchos otros autocares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

