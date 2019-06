«No puedo irme de aquí sin saber qué dosis debo tomar» Usuarios esperan ante la recepción del ambulatorio Bidezabal, en Getxo. / Pankra Nieto Pacientes con urgencias vivieron momentos de tensión para conseguir un médico. «He tenido que dar todo tipo de explicaciones», exclamaba uno enojado ITSASO ÁLVAREZ Lunes, 17 junio 2019, 23:27

Las cosas urgentes son como una piedra en el zapato, necesitan ser reparadas o reformadas ya. Era lo que Alberto Aduna trataba de hacer entender a los facultativos del ambulatorio de Doctor Areilza este lunes a primera hora. «Necesito una nueva pauta del Sintrom, no puedo demorarlo. Mi médico tenía que renovármela hoy y sin sus indicaciones yo no sé qué dosis administrarme. Tengo que partir para Barcelona toda la semana, he logrado posponer mi vuelo hasta la una, pero me decían que hoy no podían atenderme. ¿Cómo es que los servicios mínimos no contemplan una circunstancia de este tipo? Entiendo la huelga y que están sobrecargados de trabajo, pero yo que soy de aquí y trabajo toda la semana fuera de Euskadi, traigo dinero aquí, a Euskadi, y no me pueden dejar tirado».

Por activa, por pasiva, en un tono moderado y finalmente visiblemente molesto y a voces, este bilbaíno daba todo tipo de explicaciones a la administrativa del PAC (punto de atención continuada) que atendía en este céntrico ambulatorio donde ninguno de los cuatro médicos de Atención Primaria acudió a su puesto. «He tenido que decir que hasta uno de los sanitarios es vecino mío y sabía que estaba para que lo comprobaran y eso es lo que finalmente ha resultado. Soy comercial y sé cómo moverme, así que he ido a cuchillo, preguntando por la enfermera responsable. También les he dicho que si no vengo con traje y corbata es porque tenía cita a primera hora y luego iba a pasar por casa, me he visto dando todo tipo de explicaciones peregrinas. ¿Pero y si me da otro trombo y no estoy siguiendo bien la pauta estipulada?», planteaba.

A Jesús Gómez, residente en Irala, la huelga de Osakidetza también le complicó la existencia. Pasaban las ocho y media cuando se presentó cojeando y con un codo en carne viva en el centro de salud de Bombero Etxaniz. «Me caí anoche en las escaleras del portal, cuando una vecina me llamó y me giré. Tengo una herida en el codo y otra en el pie, casi no puedo caminar. ¿Alguien me puede atender?», comunicó. Hubo un silencio incómodo, antes de que la responsable del ambulatorio le dijera que, a falta de médicos, su caso tenía que ser derivado al ambulatorio de Doctor Areilza, adonde llegaban también pacientes de Miribilla y Albia. El hombre, que caminaba con dificultad, cogía momentos después resignado un taxi. A su lado, una mujer cambiaba una cita con la pediatra. «Ayer me di cuenta de que tenía la revisión de los 18 meses con mi hija y que coincidía con la huelga, así que he venido a todo correr». Le dieron una nueva hora para el 28 de junio.

Otros como Luis Mendizabal no sabían que había paro convocado. Este hombre se acercó al ambulatorio de la calle Ronda en Bilbao porque «tenía cita para una revisión de rutina con la enfermera y la médico me ha dicho que no estaba. Me han dado para mañana», revelaba. «Se podía haber dado el caso de que mañana tuviera que irme, pero no es así. Enfadado, lo que se dice enfadado, no estoy», sostenía. «Me lo han resuelto rápido». Y tanto. El personal administrativo de este centro, que acudió al completo, echaba humo, pero hacía lo posible porque la cola de pacientes se despejara cuanto antes. «En días de huelga como hoy, los administrativos tenemos el triple de trabajo, pero no se nos valora para nada», confesaba una de las empleadas. El caso de Miren e Ignacio, una pareja mayor, era diferente. Les atendieron con normalidad. «Por suerte tenemos una doctora muy responsable con sus enfermos y, como sabía que teníamos que venir, nos ha respetado».