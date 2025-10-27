Cómo se puede conseguir la rebaja del 10% en la nueva tasa de basuras de Bilbao La bonificación está vinculada al uso del contenedor marrón y hay que inscribirse antes del 31 de diciembre

Andrea Cimadevilla Lunes, 27 de octubre 2025, 13:38 Comenta Compartir

A partir de 2026 entrará en vigor la nueva tasa de basuras de Bilbao con un incremento medio de precio del 45%. Sin embargo, existe la posibilidad de obtener una rebaja en la factura, que está vinculada al uso del contenedor marrón. ¿Cómo obtener este descuento?

El Ayuntamiento bilbaíno acaba de poner en marcha el nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos al que deberán inscribirse todos los vecinos que quieran obtener la bonificación. La rebaja se aplicará en uno de los dos criterios que el Consistorio tendrá en cuenta para fijar la cuantía anual. En concreto, en el componente específico, que determina el número de personas empadronadas en el piso (más gente genera más residuos) y que supondrá el 60% del coste total. La bonificación se hará efectiva en las facturas de los residentes que se inscriban en el sistema antes del 31 de diciembre como «reconocimiento a su compromiso con una gestión responsable de los residuos».

Los detalles del nuevo modelo de recogida los ha explicado este lunes el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, quien ha dado a conocer los tres canales disponibles para darse de alta en la plataforma. Los residentes lo podrán hacer mediante una aplicación móvil de recién creación (Bilborganik), ya disponible Android y a partir de noviembre para teléfonos Iphone, a través de la web específica de la campaña (www.bilborganik.eus) o de forma presencial en las máquinas habilitadas en quince centros municipales de distrito.

La entrada en vigor del sistema vendrá, además, acompañado de la campaña 'Cuidar Bilbao es Orgánico', una iniciativa con la que el Ayuntamiento quiere avanzar hacia un modelo de ciudad más «sostenible y facilitar la participación ciudadana a través de herramientas digitales, atención presencial y beneficios fiscales».

Otra novedad del nuevo modelo es que todas las tarjetas permitirán hacer un «seguimiento de las aportaciones al contenedor marrón». Es decir, el Ayuntamiento podrá contabilizar cuánta gente hace uso de este depósito. Una cuestión determinante porque a partir de 2027 se aplicará una bonificación del 20% del componente específico de la tasa de basuras a quienes acrediten un mínimo de 36 semanas en el uso de los contenedores. La medida permitirá, a través de «un cálculo estadístico», saber el verdadero uso que se hace de este contenedor. Fuentes municipales sostienen que en la actualidad «algo más de la mitad de los inscritos» hace un uso continuado del contenedor marrón.

Nuevo sistema de apertura

El equipo de gobierno se mantuvo inmóvil en la fórmula diseñada para calcular cuánto deberá pagar cada familia y aprobó los dos criterios que el Consistorio tendrá en cuenta para fijar las cuotas en cada hogar: la capacidad económica de las familias, que se medirá según el valor catastral de los inmuebles, y la intensidad de residuos generados. El pleno del Ayuntamiento de Bilbao dio el pasado mes de junio luz verde a la nueva tarifa. Ahora, el recibo medio en Bilbao es de 135 euros; y en 2026 se elevará hasta más de 195.

Temas

Bilbao

Residuos

Audiencias