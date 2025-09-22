Estos son los 50 proyectos a votar en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Bilbao La votación se cerrará el próximo 3 de octubre y cada vecino podrá seleccionar todos los que quiera hasta alcanzar los dos millones de euros de presupuesto máximo previsto para este proceso

E.C. Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:11 | Actualizado 14:24h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Bilbao ha abierto este lunes 22 de septiembre y hasta el próximo 3 de octubre el plazo de votación ciudadana para que los vecinos elijan qué iniciativas populares desean que se incluyan en los Presupuestos Municipales de 2026. Estea año ha recibido un total de 492 ideas para mejorar la ciudad y sus barrios, de las cuales 39 han sido propuestas por el Consejo de Infancia y Adolescencia.

El número de proyectos que se podrán votar son 50 vinculados con un total de 128 propuestas presentadas. Además, dos de los proyectos están asociados a diez propuestas presentadas por el Consejo de Infancia y Adolescencia y que se identifican claramente en el formulario de votación, a fin de que la ciudadanía pueda reconocerlos.

Podrán participar en la votación todas las personas empadronadas en Bilbao que tengan 16 años o más. El proceso se realiza a través de la página web municipal, mediante un formulario muy sencillo. Una vez validado el acceso, cada persona podrá elegir libremente proyectos hasta alcanzar el importe máximo previsto en este proceso, que asciende a 2 millones de euros. Cada ciudadano solo podrá enviar su voto una vez, con tantos proyectos seleccionados como considere.

Estos son los 50 proyectos:

1 Deusto 300.000,00 € Reasfaltar la calle Arturo Campion

2 Deusto 300.000,00 € Renovar acera de los números 7 al 11 de la calle Arturo Campion

3 Begoña 300.000,00 € Mejorar la zona deportiva ubicada en la parte alta de la calle San Joaquin

4 Ibaiondo 300.000,00 € Punto de agua pulverizada para refrescarse en Miribilla

5 Basurto-Zorroza 300.000,00 € Instalar una piramide de cuerdas en el Parque Lezeaga

6 Basurto-Zorroza 300.000,00 € Instalar una pista multideporte en el Parque Lezeaga

7 Basurto-Zorroza 300.000,00 € Mejorar la carretera de acceso ubicada en torno al antiguo matadero de Zorroza y los pabellones adyacentes

8 Basurto-Zorroza 300.000,00 € Mejorar las instalaciones del campo de futbol de Iparralde (vestuario para equipo femenino y accesibilidad al campo)

9 Bilbao 300.000,00 € Acondicionar y crear un recinto de huertos urbanos en un distrito de la ciudad

10 Bilbao 290.000,00 € Alojamiento para personas sin hogar con mascotas

11 Deusto 250.000,00 € Reasfaltar la calle Orixe entre la calles Benidorm y Pintores Arrue

12 Deusto 240.000,00 € Incorporar más pasos de cebra en Avenida Zarandoa entre las calles Luis Braille e Islas Baleares

13 Deusto 240.000,00 € Plantar arbolado en varias ubicaciones del Distrito de Deusto

Plantar arbolado en varias ubicaciones del Distrito de Deustu, en concreto en la Avenida Zarandoa entre Ibarrekolanda y San Ignacio, entre los puentes Euskalduna y Frank Gehry y en diferentes parques del distrito.

14 Basurto-Zorroza 215.000,00 € Renovar el paseo Zorroza-Olabeaga

15 Basurto-Zorroza 200.000,00 € Mejorar la accesibilidad a San Inazio Eskola para aumentar la seguridad de escolares y peatones

En concreto, en el cruce de las calles Orixe y Asturias.

16 Bilbao 188.000,00 € Naturalización de los patios escolares de los centros HLHI Atxuriko Eskola, CEIP J. M. Sánchez Marcos, HLHI Kontxa Eskola, Mujika Eskola y CEIP Luis Briñas-Santutxu

17 Deusto 175.000,00 € Instalar un baño público en el paseo camino de Ibarrekolanda

18 Uribarri 175.000,00 € Instalar un baño público en la Plaza Uzturre

19 Deusto 150.000,00 € Reasfaltar la calle Pintores Arrue

20 Bilbao 141.000,00 € Mejora y naturalización del patio de San Inazio Eskola, CEIP Iruarteta e Indautxuko Eskola

21 Bilbao 120.000,00 € Mejorar la cobertura Wifi en diferentes ubicaciones

Mejorar la cobertura Wifi en diferentes ubicaciones (Artxanda, Plaza Moyua, parque azul de Uribarri, calle Tutulu, Plaza Errekalde, Azoka en Zorrotza, Plaza Indautxu, parque Doña Casilda y parque Txurdinaga).

22 Begoña 110.000,00 € Renovar los juegos infantiles situados entre los números 27 y 29 de la calle San Joaquín e instalación de una fuente

23 Ibaiondo 80.000,00 € Reforma integral del vestuario adaptado del polideportivo de Atxuri

24 Ibaiondo 60.000,00 € Renovar las máquinas biosaludables y máquinas para mayores en el parque Jardines de Gernika de Miribilla

25 Ibaiondo 50.000,00 € Realizar un mural en Atxuri

26 Rekalde 50.000,00 € Mural en homenaje a Kepa Junkera

27 Bilbao 50.000,00 € Identificación de los árboles más significativos de Bilbao

Etiquetar con nombre e información básica los árboles más significativos de los distintos parques de la villa.

28 Bilbao 50.000,00 € Instalar pictogramas en los entornos de centros escolares para mejorar la seguridad

29 Bilbao 50.000,00 € Método CER (captura, esterilización y retorno) para colonias felinas

30 Uribarri 45.000,00 € Mejorar la iluminación e instalación de bancos en la plaza de la calle Monte Oiz

31 Uribarri 36.000,00 € Mejorar la iluminación de la plazoleta junto a la Avenida Maurice Ravel

32 Bilbao 35.000,00 € Campaña de concienciación medioambiental

Campaña de concienciación medioambiental, distribuyendo de forma gratuita a la ciudadanía, en diferentes carpas por la ciudad, paquetes de semillas y folletos informativos.

33 Bilbao 30.000,00 € Mejorar la iluminación de las escaleras de la calle Zumaia a Vía Vieja de Lezama

34 Begoña 20.000,00 € Abujardado de las aceras de la calle Menéndez y Pelayo

35 Bilbao 20.000,00 € Programa para fomentar el Euskera en el entorno digital

Programa para dar a conocer y probar los recursos en Euskera en el entorno digital, dirigido a jóvenes mayores de 12 años.

36 Otxarkoaga-Txurdinaga 18.500,00 € Instalar un pequeño rocodromo en la pared exterior del centro Ramoni

37 Bilbao 15.000,00 € Campaña educativa para dueños de perros y para el fomento de la adopción de animales

38 Bilbao 15.000,00 € Carrera antirumores

Organización de una carrera abierta a la ciudadanía que promueva el deporte como herramienta para la inclusión social y la prevención del racismo, la xenofobia y el antigitanismo

39 Bilbao 15.000,00 € Fortalecer la Comunidad de Mujeres Migradas Bilbaínas

Fortalecer la Comunidad de Mujeres Migradas Bilbaínas, generando, vínculos entre mujeres de orígenes diversos para fomentar el empoderamento, apoyo mutuo y visibilidad del colectivo.

40 Bilbao 15.000,00 € Organizar encuentros entre centros educativos y el Consejo Local de la Inmigración

El objetivo es hacer de la educación un entorno más consciente, abierto y corresponsable frente a la diversidad

41 Deusto 10.000,00 € Instalar fuentes en la zona de San Ignacio de la Avenida Lehendakari Aguirre

42 Uribarri 10.000,00 € Colocar un elemento conmemorativo en la Plaza Moraza por el centenario de la S.D. Moraza

43 Ibaiondo 10.000,00 € Instalar una fuente frente al parque en la calle Olano

44 Abando 8.000,00 € Instalar una fuente en la Plaza Pedro Eguillor

45 Bilbao 8.000,00 € Realizar un estudio sobre la introducción de aves para luchar contra la avispa asiática

46 Uribarri 5.000,00 € Actualizar los bancos de la Campa de las Escuelas de Uribarri

47 Begoña 4.000,00 € Ampliar el número de bancos en la zona deportiva situada en la parte alta de la calle San Joaquín

48 Begoña 4.000,00 € Colocar bancos en la Travesía Párroco Ugaz

49 Bilbao 3.000,00 € Plan formativo de primeros auxilios en centros escolares de Bilbao

50 Uribarri 1.000,00 € Pintar marcas viales en el asfalto de la calle Pintor Eduardo Zamakois

Temas

Audiencias