Estos son los 50 proyectos a votar en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Bilbao
La votación se cerrará el próximo 3 de octubre y cada vecino podrá seleccionar todos los que quiera hasta alcanzar los dos millones de euros de presupuesto máximo previsto para este proceso
E.C.
Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:11
El Ayuntamiento de Bilbao ha abierto este lunes 22 de septiembre y hasta el próximo 3 de octubre el plazo de votación ciudadana para que los vecinos elijan qué iniciativas populares desean que se incluyan en los Presupuestos Municipales de 2026. Estea año ha recibido un total de 492 ideas para mejorar la ciudad y sus barrios, de las cuales 39 han sido propuestas por el Consejo de Infancia y Adolescencia.
El número de proyectos que se podrán votar son 50 vinculados con un total de 128 propuestas presentadas. Además, dos de los proyectos están asociados a diez propuestas presentadas por el Consejo de Infancia y Adolescencia y que se identifican claramente en el formulario de votación, a fin de que la ciudadanía pueda reconocerlos.
Podrán participar en la votación todas las personas empadronadas en Bilbao que tengan 16 años o más. El proceso se realiza a través de la página web municipal, mediante un formulario muy sencillo. Una vez validado el acceso, cada persona podrá elegir libremente proyectos hasta alcanzar el importe máximo previsto en este proceso, que asciende a 2 millones de euros. Cada ciudadano solo podrá enviar su voto una vez, con tantos proyectos seleccionados como considere.
Estos son los 50 proyectos:
1Deusto 300.000,00 €
Reasfaltar la calle Arturo Campion
2Deusto 300.000,00 €
Renovar acera de los números 7 al 11 de la calle Arturo Campion
3Begoña 300.000,00 €
Mejorar la zona deportiva ubicada en la parte alta de la calle San Joaquin
4Ibaiondo 300.000,00 €
Punto de agua pulverizada para refrescarse en Miribilla
5Basurto-Zorroza 300.000,00 €
Instalar una piramide de cuerdas en el Parque Lezeaga
6Basurto-Zorroza 300.000,00 €
Instalar una pista multideporte en el Parque Lezeaga
7Basurto-Zorroza 300.000,00 €
Mejorar la carretera de acceso ubicada en torno al antiguo matadero de Zorroza y los pabellones adyacentes
8Basurto-Zorroza 300.000,00 €
Mejorar las instalaciones del campo de futbol de Iparralde (vestuario para equipo femenino y accesibilidad al campo)
9Bilbao 300.000,00 €
Acondicionar y crear un recinto de huertos urbanos en un distrito de la ciudad
10Bilbao 290.000,00 €
Alojamiento para personas sin hogar con mascotas
11Deusto 250.000,00 €
Reasfaltar la calle Orixe entre la calles Benidorm y Pintores Arrue
12Deusto 240.000,00 €
Incorporar más pasos de cebra en Avenida Zarandoa entre las calles Luis Braille e Islas Baleares
13Deusto 240.000,00 €
Plantar arbolado en varias ubicaciones del Distrito de Deusto
Plantar arbolado en varias ubicaciones del Distrito de Deustu, en concreto en la Avenida Zarandoa entre Ibarrekolanda y San Ignacio, entre los puentes Euskalduna y Frank Gehry y en diferentes parques del distrito.
14Basurto-Zorroza 215.000,00 €
Renovar el paseo Zorroza-Olabeaga
15Basurto-Zorroza 200.000,00 €
Mejorar la accesibilidad a San Inazio Eskola para aumentar la seguridad de escolares y peatones
En concreto, en el cruce de las calles Orixe y Asturias.
16Bilbao 188.000,00 €
Naturalización de los patios escolares de los centros HLHI Atxuriko Eskola, CEIP J. M. Sánchez Marcos, HLHI Kontxa Eskola, Mujika Eskola y CEIP Luis Briñas-Santutxu
17Deusto 175.000,00 €
Instalar un baño público en el paseo camino de Ibarrekolanda
18Uribarri 175.000,00 €
Instalar un baño público en la Plaza Uzturre
19Deusto 150.000,00 €
Reasfaltar la calle Pintores Arrue
20Bilbao 141.000,00 €
Mejora y naturalización del patio de San Inazio Eskola, CEIP Iruarteta e Indautxuko Eskola
21Bilbao 120.000,00 €
Mejorar la cobertura Wifi en diferentes ubicaciones
Mejorar la cobertura Wifi en diferentes ubicaciones (Artxanda, Plaza Moyua, parque azul de Uribarri, calle Tutulu, Plaza Errekalde, Azoka en Zorrotza, Plaza Indautxu, parque Doña Casilda y parque Txurdinaga).
22Begoña 110.000,00 €
Renovar los juegos infantiles situados entre los números 27 y 29 de la calle San Joaquín e instalación de una fuente
23Ibaiondo 80.000,00 €
Reforma integral del vestuario adaptado del polideportivo de Atxuri
24Ibaiondo 60.000,00 €
Renovar las máquinas biosaludables y máquinas para mayores en el parque Jardines de Gernika de Miribilla
25Ibaiondo 50.000,00 €
Realizar un mural en Atxuri
26Rekalde 50.000,00 €
Mural en homenaje a Kepa Junkera
27Bilbao 50.000,00 €
Identificación de los árboles más significativos de Bilbao
Etiquetar con nombre e información básica los árboles más significativos de los distintos parques de la villa.
28Bilbao 50.000,00 €
Instalar pictogramas en los entornos de centros escolares para mejorar la seguridad
29Bilbao 50.000,00 €
Método CER (captura, esterilización y retorno) para colonias felinas
30Uribarri 45.000,00 €
Mejorar la iluminación e instalación de bancos en la plaza de la calle Monte Oiz
31Uribarri 36.000,00 €
Mejorar la iluminación de la plazoleta junto a la Avenida Maurice Ravel
32Bilbao 35.000,00 €
Campaña de concienciación medioambiental
Campaña de concienciación medioambiental, distribuyendo de forma gratuita a la ciudadanía, en diferentes carpas por la ciudad, paquetes de semillas y folletos informativos.
33Bilbao 30.000,00 €
Mejorar la iluminación de las escaleras de la calle Zumaia a Vía Vieja de Lezama
34Begoña 20.000,00 €
Abujardado de las aceras de la calle Menéndez y Pelayo
35Bilbao 20.000,00 €
Programa para fomentar el Euskera en el entorno digital
Programa para dar a conocer y probar los recursos en Euskera en el entorno digital, dirigido a jóvenes mayores de 12 años.
36Otxarkoaga-Txurdinaga 18.500,00 €
Instalar un pequeño rocodromo en la pared exterior del centro Ramoni
37Bilbao 15.000,00 €
Campaña educativa para dueños de perros y para el fomento de la adopción de animales
38Bilbao 15.000,00 €
Carrera antirumores
-
39Bilbao 15.000,00 €
Fortalecer la Comunidad de Mujeres Migradas Bilbaínas
-
40Bilbao 15.000,00 €
Organizar encuentros entre centros educativos y el Consejo Local de la Inmigración
-
41Deusto 10.000,00 €
-
42Uribarri 10.000,00 €
-
43Ibaiondo 10.000,00 €
-
44Abando 8.000,00 €
-
45Bilbao 8.000,00 €
-
46Uribarri 5.000,00 €
-
47Begoña 4.000,00 €
-
48Begoña 4.000,00 €
-
49Bilbao 3.000,00 €
-
50Uribarri 1.000,00 €
Pintar marcas viales en el asfalto de la calle Pintor Eduardo Zamakois
