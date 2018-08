Las provocaciones generan algunos momentos de tensión en la protesta antitaurina frente a la plaza de Vista Alegre Vista de la manifestación convocada por el Colectivo Antitaurino y Animalista de Bizkaia. / EFE El enfrentamiento no pasó de algunos empujones y reproches verbales antes de que los animalistas iniciaran una manifestación por las calles de Bilbao SERGIO LLAMAS Sábado, 25 agosto 2018, 19:36

La protesta antitaurina celebrada esta tarde en la plaza de Ametzola, coincidiendo con la entrada de los aficionados a la corrida programada en Vista Alegre, ha pasado por algunos momentos de tensión con el enfrentamiento verbal entre varios taurinos y manifestantes. También se han producido algunos agarrones y gestos de amenaza, que se resolvieron rápidamente sin llegar a los golpes, tras lo cual la Ertzaintza ha desplegado una docena de agentes con equipos antidisturbios y ha acercado tres furgonetas a la zona.

Tras una hora de concentración, a las seis de la tarde, los colectivos animalistas han iniciado una manifestación multitudinaria que ha atravesado las calles Enrique Eguren, Iparragirre, Urkijo y Ercilla, para desembocar en la plaza Moyua.

«Va a haber momentos de tensión y van a intentar provocarnos. Recordar que la violencia no está aquí, está allí», ha destacado, señalando hacia la plaza de toros, la portavoz del Colectivo Antitaurino y Animalista de Bizkaia (CAAB), Kontxi Reyero, al inicio de la movilización. Al grupo convocante de la protesta se le han sumado una veintena de plataformas como la 'Asociación de Veterinarios por la Abolición de la Tauromaquia (AVATMA)', 'Cas International' o 'Gladiadores por la paz'. «Venimos a defender a los 54 seres vivos que se torturan hasta la muerte cada Aste Nagusia», ha señalado Reyero, quien ha explicado a los participantes que no pueden llamar 'asesinos' a los aficionados, bajo riesgo de multa.

Los asistentes a la corrida pasaron junto a los manifestantes que gritaban proclamas como 'La tortura ni es arte ni cultura' o 'No pararemos hasta la abolición'. Varios taurinos saludaron a los manifestantes cuando acudían a la plaza en respuesta a los gritos de 'Vergüenza', y se registraron provocaciones por algunas minorías de ambos bandos. «Siempre se dan situaciones de éstas, es inevitable, pero no estamos para convencer a la gente que viene aquí, si no al resto de Bilbao», señaló Dani Ramone, de 'Gladiadores por la paz', quien incidió en que la manifestación de este año ha sido más numerosa.

Momento clave

Desde CAAB, colectivo fundado hace 18 años aunque las protestas antitaurinas en Bilbao se remontan más atrás, han apuntado que éste es un momento clave. Este año finaliza la concesión municipal de Vista Alegre. El grupo ha defendido que las sensibilidades ante el maltrato animal han cambiado en los últimos años, acarreando un descenso en el número de asistentes a los espectáculos taurinos, por lo que pidió que se destine el espacio que ocupan las instalaciones a otros usos. También el presidente de AVATMA, José Enrique Zaldívar, de la que forman parte 540 veterinarios de toda España, ha remarcado que se ha avanzado mucho desde el movimiento contra las corridas de toros. «La prueba es que los festejos taurinos han bajado», ha detallado.