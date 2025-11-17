Protagonismo para la sala

El segundo Encuentro en la Sala de Bizkaia, Suite, se celebra desde este lunes hasta el martes en el Puente Colgante Boutique Hotel de Portugalete. ... Unas jornadas organizadas por Ricardo Campuzano, director del hotel, e Igor Cubillo, director de Suite, que han buscado reivindicar la labor de los responsables de sala, tan esenciales en la experiencia gastronómica como los propios cocineros estrella. Ellos son, al fin y al cabo, la primera cara que recibe al cliente cuando entra en un restaurante.

El evento, presentado por Elsa Gutiérrez y Carmen González, tuvo su culmen en la cena de gala elaborada por los jefes de sala Zuriñe Kim (Kromatico), Lorena Cuevas (El Paladar), Javi Rivero (Ama), Luis Balsega (Smoked Room), Juan Diego Sandoval (Coque) y Jaione Aizpurua (Kabo). Una cena compuesta por mandu, txangurro, merluza en caldo de oreja, ajoarriero cojonudo, cochinillo asado con piel crujiente y su carne jugosa, y la otra cara de la cebolla.

Durante la jornada se entregaron los Premios Suite, una escultura creada por Jesús Susilla, que en esta edición reconocieron a Ángel Velo, del asador Taskas, como Mejor Anfitrión; José Carlos Capel, por su trayectoria periodística; Mario Tofe, del restaurante Éter (Madrid), como Joven Valor en Sala; y el Premio Pioneras para Begoña Beaskoetxea e Itxaso Arana, primeras vascas en obtener el Premio Nacional de Gastronomía a la Dirección de Sala y el Premio Nariz de Oro, en 1995 y 2003 respectivamente. Los galardones fueron entregados por Mikel Torres, vicehelendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco; Leire Sáez, directora general de Turismo de la Diputación de Bizkaia; Gonzalo Sánchez, presidente de PwC España; y Juan Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara de Comercio.

A la gala acudieron Raúl Rodríguez, Jon Pesquera, Pablo Sacerdotte, Ángel Hernández, Andoni Ortuzar, Joseba Aurrekoetxea, Mireya Zarate, Elena Jiménez, Mairena Pérez, Ana Belén Villa Arrien, Juan Carlos Calle, Álvaro Garrido, Manu Iturregi, Lourdes Aedo, responsable de Jantour de EL CORREO; Txema Soria, Iñigo Tapiador, Peter Arijs, Guía de la Cruz, Asier Atutxa, Héctor Sánchez, Begoña Cedrún, Tamae Imachi, Jennifer Lozano, Silvia Díaz, Aitor Etxenike, Celia Costella, Raúl Sanz de la Maza, Ismael Álvarez, Elicio Hernández, Victoria Webb, María Fernández, Álvaro Muñoz, Unax San Juan, Salvador Roque, Diego Schattenhofer, Julia Pérez, Carlos Echapresto, Ángela y Jone Royo, Carmen González, Iván Talens, Edwin Aguilera, Isidoro Hernández y Aaron Ortiz.