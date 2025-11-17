El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 17 de noviembre
Dicky del Hoyo, Ricardo Campuzano, Leire Sáez, Mikel Torres e Igor Cubillo.

Dicky del Hoyo, Ricardo Campuzano, Leire Sáez, Mikel Torres e Igor Cubillo. Mireya López
La Mirilla

Protagonismo para la sala

El Puente Colgante Boutique Hotel de Portugalete acoge el II Encuentro Suite dedicado a los maestros de la sala

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:51

El segundo Encuentro en la Sala de Bizkaia, Suite, se celebra desde este lunes hasta el martes en el Puente Colgante Boutique Hotel de Portugalete. ... Unas jornadas organizadas por Ricardo Campuzano, director del hotel, e Igor Cubillo, director de Suite, que han buscado reivindicar la labor de los responsables de sala, tan esenciales en la experiencia gastronómica como los propios cocineros estrella. Ellos son, al fin y al cabo, la primera cara que recibe al cliente cuando entra en un restaurante.

