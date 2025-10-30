El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Maroan será operado de su rodilla derecha y estará al menos tres meses de baja

La prolongación del tranvía por Autonomía y Hurtado de Amézaga debe esperar

El Ayuntamiento de Bilbao rechaza avanzar en el diseño del cierre del anillo tranviario hasta que se defina el soterramiento de Abando

Luis López

Luis López

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:27

Que el cierre del anillo tranviario en Bilbao dependa de la llegada del tren de alta velocidad no es cosa de buen pronóstico. El soterramiento ... y todo lo que rodea al TAV lleva décadas de retrasos. Pero siempre se ha dicho que tender las vías del tranvía por Autonomía y luego por Hurtado de Amézaga para conectar con la línea actual en la plaza Circular debe esperar a eso, al soterramiento.

