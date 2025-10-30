La prolongación del tranvía por Autonomía y Hurtado de Amézaga debe esperar

Que el cierre del anillo tranviario en Bilbao dependa de la llegada del tren de alta velocidad no es cosa de buen pronóstico. El soterramiento ... y todo lo que rodea al TAV lleva décadas de retrasos. Pero siempre se ha dicho que tender las vías del tranvía por Autonomía y luego por Hurtado de Amézaga para conectar con la línea actual en la plaza Circular debe esperar a eso, al soterramiento.

El pleno minicipal del Ayuntamiento de Bilbao tocó el asunto este jueves con una proposición del PP en la que el concejal Ángel Rodrigo pidió dar pasos, avanzar. Al fin y al cabo, el tranvía se ha consolidado como un medio de transporte eficiente y sostenible, mucho más allá de la atracción turística por la que se le tenía en un primer momento. Ya tiene más de 3,7 millones de usuarios al año. El concejal popular recordó que ya en 2008 se puso sobre la mesa el cierre del anillo, pero a día de hoy no hay nada y se fía cualquier avance al proyecto al soterramiento de Abando. Cuando, a su juicio, la llegada de la alta velocidad no va a suponer la erradicación de Hurtado de Amézaga ni mucho menos de Autonomía. «Queremos impulsar el debate», dijo.

El concejal de Planificación Urbana, Asier Abaunza, contrapuso que se están dando los últimos pasos para diseñar el proyecto del soterramiento de Abando, que a su juicio lo condiciona todo. Por ejemplo, dónde van a estar las entradas a la gran obra, o la retirada de los rellenos del zócalo de la actual estación, que conllevará la retirada de miles de metros cúbicos de tierra. «Esa obra va a comerse parte de Hurtado de Amézaga», defendió. «Por eso es importante tener claro cómo va a ser la obra de la estación de Abando antes de cerrar el anillo».

La portavoz de Elkarrekin, Ana Viñals, apoyó la propuesta del PP y apostó por «quitar el foco del complejo tema de la alta velocidad» y buscar soluciones que no interfieran con este tajo. Desde EH Bildu, Xabier Fernández hizo un repaso histórico de retrasos y proyectos incumplidos con especial mención a la frustrada llegada al barrio de Rekalde. Esto le valió una dura réplica de Abaunza, quien recordó que «ustedes», en relación a la Izquierda Abertzale, «consiguieron convencer a la mayoría de los vecinos de Rekalde de oponerse al tranvía con el bulo de que eso impediría luego la llegada del metro». Fernández replicó que en aquel momento «esta formación no existía», y Abaunza incidió en que «ustedes siguen siendo los mismos de siempre con el pasado de siempre».

Al final salió adelante una enmienda del equipo de gobierno con los únicos votos a favor de PNV y PSE en la que se mantiene la situación actual: que el cierre del anillo tranviario se planificará «una vez definidas las fases de ejecución de la obra de la nueva estación soterrada de Abando y, en base a sus necesidades, ambas actuaciones sean compatibles en el tiempo».