Los vendimiadores se enfrentan a largas jornadas de trabajo en las próximas semanas. YVONNE ITURGAIZ

Los productores vizcaínos de txakoli, ante la campaña de la «esperanza»

La irregularidad meteorológica y la presencia de algunos animales en la viña han mermado la actividad productiva desde 2023

María de Maintenant

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:41

La vendimia del txakoli ya ha arrancado en Bizkaia. EL CORREO ha visitado la bodega Berroja, ubicada en el corazón de Urdaibai, con el fin ... de conocer de cerca el proceso. Hace unos días los vendimiadores trabajaban con empeño bajo un sol abrasador para recoger las uvas de los viñedos, teñidos de verde. Algunos quitaban los racimos de las parras con las tijeras y otros movían las cajas sin descanso mientras se escuchaba el traqueteo del tractor de fondo. Por delante les esperan jornadas de mucho trabajo. Los viticultores del territorio ya están manos a la obra para recoger el fruto del trabajo de todo un año, una labor que debe hacerse con especial cuidado, con mimo, paciencia y dedicación, mirando al cielo. Cuatro semanas es el tiempo que se tarda en terminar el proceso de recogida de la uva con la que se elabora el txakoli, aunque la duración puede ser distinta en cada caso y depende de varios factores.

