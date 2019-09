El 'procés' rompe la unidad de voto del Gobierno PNV-PSE en Bilbao El socialista Alfonso Gil y los jeltzales Juan Mari Aburto y Gotzone Sagardui, a la entrada del pleno. / JORDI ALEMANY Los jeltzales, junto a Bildu y Podemos, piden «una solución dialogada por vías políticas» al conflicto catalán XABIER GARMENDIA Jueves, 26 septiembre 2019, 14:38

Son muy pocas las ocasiones en las que unos socios de gobierno votan distinto entre sí. Menos aún en el estrato municipal, donde las diferencias ideológicas de los partidos políticos quedan más diluidas en los debates de asuntos tan cotidianos como el ensanchamiento de una acera. Este jueves el pleno municipal de Bilbao ha vivido uno de esos momentos excepcionales. PNV y PSE, integrantes del Ejecutivo local, han roto su habitual unidad de voto a raíz de una moción sobre el proceso independentista catalán. Los jeltzales, junto a EH Bildu y Elkarrekin Podemos, han aprobado una iniciativa en la que se denuncia «la judicialización de la política» e insta a «abrir de forma inmediata un diálogo sincero e inclusivo» entre Moncloa y Cataluña. Los socialistas se han opuesto pese a que la carga política de la enmienda era menor al texto original.

Ante la inminente publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, prevista para octubre, el grupo abertzale llevaba una iniciativa al pleno en la que se denunciaba la «instrumentalización política de la Justicia» y solicitaba la «inmediata puesta en libertad» de los líderes independentistas en prisión preventiva. La portavoz de EH Bildu en el Consistorio, Jone Goirizelaia, vaticina que el fallo judicial tratará de ser «un escarmiento» para el movimiento soberanista e «injusto» porque, a su modo de ver, no será absolutorio. Esa afirmación le ha valido la reprimenda de su homóloga en el PP, Raquel González: «Eso de 'si no es lo que yo digo, no lo comparto' es autoritarismo».

Esa propuesta de la coalición abertzale ha sido criticada también por el PNV no tanto por su contenido sino por su propia presentación. «¿Para qué lo traen aquí? ¿Para poner en evidencia el desacuerdo entre los dos (partidos del equipo de Gobierno)?», ha preguntado la portavoz nacionalista, Nekane Alonso. Iniciativas similares ya habían sido abordadas previamente en el Parlamento vasco, donde jeltzales y socialistas también votaron por separado. El PNV había preparado su propia enmienda, que finalmente no ha sido votada al aceptarse la de Elkarrekin Podemos. El documento de los jeltzales iba más allá y mostraba su «solidaridad» con los políticos encarcelados, «que están viviendo una situación injusta de vulneración de derechos». Además, pedía una sentencia que «contribuya a la resolución del conflicto y no a profundizar en el mismo».

PSE y PP han sido los únicos grupos que han votado en contra. El líder socialista en el Ayuntamiento, Alfonso Gil, ha criticado que se ponga en entredicho la separación de poderes en España: «Los jueces nos gustarán más o menos, pero son jueces y hay que dejarles trabajar. La independencia judicial no es que se suponga, es que es». El segundo teniente de alcalde, que ha eludido cualquier tipo de confrontación con su socio de gabinete, censura que la Generalitat catalana esté «cerrada en sí misma» y ha reprochado su actuación al anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: «Hay algunos que cedieron el asunto a la Justicia cuando por la vía del diálogo se podría haber arreglado».