Problemas en el Txorierri y en la A-8 en Basauri por varios accidentes

Problemas en el Txorierri y en la A-8 en Basauri por varios accidentes

Iker Álava

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:51

Se complica la tarde en las carreteras vizcaínas a causa de varios accidentes ocurridos pasadas las 14.00 horas. Uno de ellos se ha producido en el corredor del Txorierri a la altura de Loiu. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, una colisión múltiple ha obligado a cortar un carril y se están produciendo retenciones en sentido Getxo.

Problemas también en la A-8 en Basauri dirección Bilbao, justo antes de los túneles de Malmasin, por dos accidentes en el mismo tramo. En el primero de ellos un vehículo con remolque se ha salido de la calzada. Y poco después se producía un choque entre varios vehículos que complicaba la circulación en la zona.

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

