Nos subimos a la gran noria navideña de Getxo: estas son las vistas desde las alturas Esta nueva atracción, ubicada en el muelle Churruca, abre sus puertas esta tarde

Cuando uno ve una noria es probable que le venga a la cabeza la imagen de la película El Diario de Noa, en la que Ryan Gosling se cuelga de uno de los barrotes para convencer a Allie de que tenga una cita con él. Asociamos esta atracción a largometrajes y en muchas ocasiones evoca recuerdos de la niñez, de las épocas de ferias con algodones de azúcar... y también de la Navidad. Es inevitable, por tanto, que mientras uno espera en la cola sienta cierta ilusión por montar, a pesar del vértigo.

La gran noria de 24 metros de Getxo, ubicada en el muelle de Evaristo Churruca, en Las Arenas, abrirá sus puertas esta tarde, pero los más curiosos se han adelantado y por la mañana ya se han agolpado en las inmediaciones para observar los últimos retoques del montaje. Entre los vecinos se escuchaban frases de todo tipo. «Es la primera vez que traen una noria aquí y está genial». «A los niños les va a encantar». «¡Pues yo no creo que me suba! Qué vértigo». María y José Ramón observaban la estructura con atención. «¡A nosotros se nos ha pasado el arroz para montar! Aún así, nos sacaremos alguna foto. Está muy bien porque es una novedad».

La estructura, equipada con 30 cabinas y una iluminación de bajo consumo que promete transformar las noches a la orilla de la Ría, abrirá todos los días de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. El precio por viaje, que durará unos 3 o 4 minutos, será de 5 euros –gratuito para personas con discapacidad–, aunque el Ayuntamiento ha adelantado que habrá jornadas con descuentos.

La redactora de esta noticia y una fotógrafa de EL CORREO han subido a la gran noria antes de que abra sus puertas al público para ver las vistas desde arriba. Hemos tenido suerte y ha salido el sol. La temperatura era agradable y no soplaba viento. Buena señal. Nos metemos en una de las cabinas. Una vez cerrada la puerta, comienza el viaje. Los cubículos están cerrados con alambres, lo que permite disfrutar de las vistas con seguridad y, al mismo tiempo, sentir la brisa.

Poca velocidad para observar el paisaje

La noria se empieza a mover y en cuestión de segundos ya estamos arriba. Qué vértigo, pero qué escenario más bonito. Disfrutamos de unos minutos en silencio con una vista panorámica de postal y aprovechamos para sacar fotos para el periódico. Nuestra misión arriba era captar a través del móvil y la cámara lo que veían nuestros ojos, así que no parábamos quietas. ¡Normal que la cabina moviera! «Dejamos que la gente esté arriba solo unos minutillos, porque hay personas que todavía tienen cierto respeto a estar a tantos metros de altura. No es cuestión de hacerles pasar mal rato», cuenta Andrés Llamas, dueño de la atracción.

La velocidad de la noria permite disfrutar del viaje sin prisas. «Tiene varios ritmos, pero es más agradable si se hace despacio. Así nadie se asusta», explica el experto. Después de varias vueltas, finaliza el trayecto. ¡Cómo lucen Getxo y Portugalete desde las alturas!