El principal acusado pasó 11 meses en una cárcel sudamericana
A. M.
Martes, 11 de noviembre 2025, 00:03
Un ertzaina de la comisaría de Balmaseda y un empresario bilbaíno dedicado a la compraventa de marisco, además de un ciudadano de origen argelino, se ... sientan desde ayer en el banquillo de los acusados. El veterano agente de la Ertzaintza pertenece a la décima promoción y el tratante de pescado tenía una empresa con sede en la calle Dos de Mayo, en el barrio de San Francisco de la capital vizcaína.
Este empresario, de 51 años, ya fue detenido en 2012 con 15 kilos de cocaína en un aeropuerto sudamericano y permaneció durante once meses internado en una cárcel de ese continente, donde contrajo el dengue. A su llegada a Bilbao, denunció que había sido víctima de una red de extorsión y ofreció entrevistas a distintos medios de comunicación. En esta red, el ertzaina realizaba labores de vigilancia de la droga. Los transportistas, sin embargo, no están implicados en el delito.
