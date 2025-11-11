El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La cocaína estaba impregnada en sacos de carbón.

El principal acusado pasó 11 meses en una cárcel sudamericana

A. M.

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Un ertzaina de la comisaría de Balmaseda y un empresario bilbaíno dedicado a la compraventa de marisco, además de un ciudadano de origen argelino, se ... sientan desde ayer en el banquillo de los acusados. El veterano agente de la Ertzaintza pertenece a la décima promoción y el tratante de pescado tenía una empresa con sede en la calle Dos de Mayo, en el barrio de San Francisco de la capital vizcaína.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  8. 8 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido
  9. 9 El pediatra que quiere curar a todos los niños con leucemia, y lo está consiguiendo
  10. 10 Dolores Aguirre, una ganadera de película

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El principal acusado pasó 11 meses en una cárcel sudamericana

El principal acusado pasó 11 meses en una cárcel sudamericana