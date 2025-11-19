«Primero aprende a vestirte»: seis de cada diez alcaldesas y concejalas vascas han experimentado violencia sexista

En términos estrictamente numéricos, 1979 parece otro mundo cuando se habla de presencia femenina en los ayuntamientos vascos. De aquellas primeras elecciones municipales de la ... democracia salieron elegidas cuatro alcaldesas en toda Euskadi: una en Bizkaia, otra en Gipuzkoa y dos en Álava. Hoy son 89, y el 48% de los cargos electos de la política local está en manos de mujeres. Pero, pese a este avance con paso seguro hacia la igualdad, hay cosas que se resisten a cambiar, vicios y sesgos que se perpetúan con tozudez y que desmienten en gran medida esa ilusión de objetivo cumplido. Según una encuesta realizada por la red de alcaldesas y concejalas vascas, Basqueskola, el 60% de estas representantes públicas han experimentado algún episodio de violencia sexista o han presenciado cómo lo sufría alguna compañera.

La Asociación de Municipios Vascos, Eudel, ha propuesto a los ayuntamientos una batería de 33 medidas para combatir estas prácticas que, a veces, acaban arruinando vocaciones políticas: «Muchas compañeras se callan o abandonan y, cada vez que eso sucede, la democracia local se debilita», ha lamentado la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz. El concepto de violencia sexista es muy amplio, y va desde lo más evidente (ese 10% que declara haber recibido amenazas o haber sido víctima de agresiones físicas) hasta mecanismos más sutiles, como la violencia psicológica o la simbólica, en la que hizo hincapié la presidenta: es el mecanismo que busca desacreditar la labor de las mujeres electas mediante críticas y descalificaciones dirigidas contra su físico o su vida privada. «Es la más extendida y se ha intensificado con el auge de las redes sociales», destacan en Eudel.

«Primero aprende a vestirte y luego hablamos de política». «Parece una cotorra, solo repite lo que le dicen». «¿Qué haces que no estás cuidando a tus hijos?». «Esta está ahí por la cuota». «Déjanos a nosotros los temas serios». Todos son comentarios reales que han escuchado algunas de las 150 mujeres electas sondeadas por Basqueskola. Hay prácticas machistas que han adquirido un penoso carácter de rutina: el 60% de las alcaldesas y concejalas se han visto «interrumpidas de manera sistemática» en el uso de la palabra, el 54% han sufrido faltas de respeto en actos oficiales, el 52% se han visto sometidas a trato paternalista o 'mansplaining' (explicaciones condescendientes por parte de un hombre que no tenía en cuenta su experiencia en el asunto) y hay un 30% que considera que su acceso a cargos y responsabilidades se ha visto limitado por su género. También una de cada tres denuncia trato discriminatorio en las redes o los medios.

Mentoras veteranas

Más allá de «poner nombre al problema», como ha dicho Apraiz, Eudel ha dado forma a un «plan flexible» pensado para que, a partir de él, cada ayuntamiento confeccione su propio protocolo. Son 33 medidas agrupadas en tres ejes: prevención, sensibilización y actuación. En la primera categoría, se proponen actuaciones como un compromiso público de todos los partidos, una sección específica en la web municipal dedicada a visibilizar a las mujeres electas, carteles en los Ayuntamientos con lemas como 'Aquí respetamos a las mujeres en política' o códigos de conducta para el trato igualitario y respetuoso. De cara a la formación y sensibilización, se sugiere, entre otras posibilidades, la puesta en marcha de talleres para el personal municipal y la publicación de folletos con pautas para identificar el acoso de índole sexista.

Las medidas son muy diversas: desde las mentorías entre mujeres electas (es decir, que una veterana se ocupe de acompañar y respaldar a las nuevas) hasta los servicios de guardería durante los plenos, pasando por la rotación en portavocías (para «evitar la distribución estereotipada en las comisiones»), los registros públicos de incidentes (que permitan comprobar de manera directa la incidencia de estas prácticas) o la designación de ciertos establecimientos como «puntos seguros» para las políticas que puedan verse acosadas por la calle.