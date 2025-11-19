El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Participantes en una Asamblea de Mujeres Electas celebrada en la Casa de Juntas de Gernika. Maika Salguero

«Primero aprende a vestirte»: seis de cada diez alcaldesas y concejalas vascas han experimentado violencia sexista

Eudel propone una batería de 33 medidas para «poner nombre al problema» y combatir estas prácticas, que tienen su máxima expresión en ese 10% de mujeres electas que han sufrido amenazas o agresiones

Carlos Benito

Carlos Benito

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:16

En términos estrictamente numéricos, 1979 parece otro mundo cuando se habla de presencia femenina en los ayuntamientos vascos. De aquellas primeras elecciones municipales de la ... democracia salieron elegidas cuatro alcaldesas en toda Euskadi: una en Bizkaia, otra en Gipuzkoa y dos en Álava. Hoy son 89, y el 48% de los cargos electos de la política local está en manos de mujeres. Pero, pese a este avance con paso seguro hacia la igualdad, hay cosas que se resisten a cambiar, vicios y sesgos que se perpetúan con tozudez y que desmienten en gran medida esa ilusión de objetivo cumplido. Según una encuesta realizada por la red de alcaldesas y concejalas vascas, Basqueskola, el 60% de estas representantes públicas han experimentado algún episodio de violencia sexista o han presenciado cómo lo sufría alguna compañera.

