El primer fin de semana de rebajas siembra la esperanza en el comercio Grandes almacenes repletos de gente buscando gangas entre los mostradores. / FERNANDO GÓMEZ Vizcaínos y turistas se echan a la calle en busca de chollos, mientras los negocios aprovechan la coyuntura para salvar las cuentas anuales HELENA RODRÍGUEZ Domingo, 1 julio 2018, 00:50

Las rebajas de julio son al verano lo que los Reyes Magos a la Navidad. Y se esperan casi con la misma ilusión y ganas. Si no que se lo pregunten a los miles de bilbaínos que ayer salieron de compras en pos del mejor chollo. O a los cientos de turistas que aprovecharon las tarifas reducidas para abrir la billetera. Los comerciantes también esperaban la fecha con ansia, porque la temporada ha sido «muy mala». La etapa de saldos, abierta oficialmente el viernes, se presenta como el salvavidas de las cuentas anuales. Algunas firmas no pudieron aguantar las ganas y abrieron la campaña el lunes. Es el caso de 'Urban', en la calle Ercilla, que la comenzó el lunes. No muy lejos, en Máximo Agirre, 'Algo Bonito' y 'Dolores Promesas', hacían frente a su segundo día de precios más bajos, hasta la mitad. El goteo de clientes confirmaba los mejores augurios.

A tenor de lo que se vio ayer, pueden ser optimistas. A media mañana, la gente comenzó a llenar la Gran Vía y pocos eran los que no llevaban una bolsa en la mano. Los vecinos se mezclaban con los visitantes, que iniciaban vacaciones. Muchos llegaban atraídos por algunos de los muchos actos programados ayer en Bilbao y alrededores. Como Carme, Jaume, Minerva y Lluis, de Sabadell y recién aterrizados en la capital. «Venimos a ver a Vetusta Morla y de paso a conocer la zona. Solo esperamos que esta noche no llueva, pero … ¡esto es el norte!», explicaba Jaume. El grupo se dirigía al Casco Viejo en pos de unos chubasqueros «y de paso, algunos trapillos», confirman las chicas.

Tras los zapatos de marca

El centro histórico les esperaba con los brazos abiertos. En la calle Víctor, varias personas oteaban los precios de la zapatería Foxter. Sus responsables admitían que «la cosa va bien, tranquila, pero bien». Entre sus clientes, «mucho turista, sobre todo extranjeros, que vienen a comprar calzado de marca porque es más barato aquí», revelaban.

AL DETALLE 31 de agosto es la fecha en la que finalizan las rebajas. Para entonces, algunas tiendas habrán alcanzado descuentos de hasta el 80%.

Adelina y Martha, llegadas desde Bristol, confirmaban esta teoría. Ellas empezaron la ronda en el Corte Inglés. Son nietas de un matrimonio de Sestao que se marchó a Reino Unido cuando estalló la Guerra Civil. La primera opta por un par de sandalias rojas de cuña de esparto. «Siempre que vengo me compro de estas», comentaba mientras se las probaba.

El centro comercial fue uno de los más visitados, con unas 65.000 personas. En su caso, las previsiones son muy buenas, como las de las dos asociaciones de comerciantes más importantes de la villa, Bilbao Centro y Casco Viejo. Sus responsables, Jorge Ayo y Unai Aizpuru respectivamente, se mostraron muy optimistas. «Estamos muy contentos de cómo ha ido, hay muy buenas perspectivas que esperamos se mantengan para lo que queda de año», coincidían.