Los Presupuestos de Bilbao para 2026 elevan a 133 millones la partida destinada a inversiones

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado de forma provisional el proyecto de Presupuestos para el próximo ejercicio. Unas cuentas que han recibido ... la aprobación provisional por parte de los grupos que conforman el gobierno, PNV y PSE, y que ascienden a 751 millones de euros. Una cifra que vuelve a marcar un récord en la historia del Consistorio y que supone 32 millones más que en 2025.

La concejala de Hacienda, Marta Ajuria (PNV), ha defendido este viernes que la propuesta «tiene una visión de presente y futuro» y da respuesta «a las demandas y expectativas de la ciudadanía». Argumentos que no han convencido al conjunto de los grupos de la oposición que han criticado el proyecto tachándolo de «poco ambicioso». Con todo, los Presupuestos han superado la primera barrera gracias a los votos del equipo de gobierno y se debatirá su aprobación definitiva a finales de diciembre.

Las cuentas para el próximo año aumentan la cantidad destinada a inversiones en algo más de 10 millones de euros, para alcanzar los 132,6 millones. Entre los proyectos más destacados para 2026 destacan partidas dirigidas a la integración ferroviaria en Zorroza (24 millones); la regeneración urbana de Olabeaga (18 millones); la construcción del nuevo parque de bomberos en Deusto (13,5 millones); la instalación de elementos mecánicos para mejorar la accesibilidad (5 millones); las obras de la nueva Inspección Vecinal de Santutxu (1,2 millones); la renovación del edificio Pabellón 6 (4 millones) o la Casa de las Mujeres de Atxuri (1,6 millones).

Vivienda

Mención aparte merece el apartado destinado a la vivienda. Cuestión a la que toda la oposición ha hecho referencia para criticar que no se destinen más recursos a aumentar el parque de vivienda pública para tratar de mitigar el problema. Ajuria ha asegurado que «todos compartimos la preocupación» por la dificultad de acceder a un hogar. La edil ha desgranado que se reservarán el próximo año 27,8 millones que gestionará la sociedad Viviendas Municipales.

En cuanto a los gastos, la plantilla municipal absorberá en torno a 203 millones (6,7 más que este año), mientras que los servicios básicos, como alumbrado, limpieza, saneamiento, transporte público o prestaciones sociales contarán con una partida de 356,8 millones. Esta cantidad también muestra una subida, en este caso de 19 millones, respecto a la propuesta presentada el pasado ejercicio.

El proyecto ha incorporado 15 enmiendas de la oposición por un valor de 1,17 millones. Entre las propuestas aceptadas por el equipo de gobierno están el plan de regeneración de mercados municipales y el impulso de la producción artística y cultural (EH Bildu); la ampliación de ayudas para la emergencia social, ampliar el convenio con UNRWA o mejorar la partida destinada a Igualdad (Elkarrekin Podemos) y otras tantas presentadas por los populares, entre las que destacan localizar puntos negros en bidegorris, ampliar el programa de la Fundación Síndrome de Down o mantener el centro de mayores de Santutxu.