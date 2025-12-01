El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ertzainas custodian la estación de Abando en Bilbao

La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades

Vecinos de Llodio, Lemoa, Amurrio, Arrankudiaga y Orduña denuncian una «oleada de robos y okupaciones» en sus pueblos

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:11

«Este siempre ha sido un pueblo muy tranquilo. Pero las cosas han empeorado mucho en los últimos meses y estamos bastante preocupados». La frase ... es de Maite, una comerciante de Orduña, pero también se escucha en Llodio, Arrankudiaga, Amurrio, Lemoa... Los mayores incidentes se están registrando en los municipios que están bien conectados con Bilbao, sobre todo a través de la línea C3 de los trenes de cercanías, el corredor ferroviario del Nervión.

