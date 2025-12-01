La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades

«Este siempre ha sido un pueblo muy tranquilo. Pero las cosas han empeorado mucho en los últimos meses y estamos bastante preocupados». La frase ... es de Maite, una comerciante de Orduña, pero también se escucha en Llodio, Arrankudiaga, Amurrio, Lemoa... Los mayores incidentes se están registrando en los municipios que están bien conectados con Bilbao, sobre todo a través de la línea C3 de los trenes de cercanías, el corredor ferroviario del Nervión.

Cada localidad tiene sus problemáticas particulares. En Orduña, por ejemplo, los vecinos están muy preocupados por los continuos robos en coches: unos 50 desde verano en un pueblo de apenas 4.200 habitantes. A Maite le rompieron la ventana del coche en agosto para llevarse una sudadera y unas viejas gafas de sol. El suyo fue el cuarto coche robado esa mañana. Pero hace unos días los ladrones tuvieron más suerte con otro vehículo y se llevaron dos portátiles y un reloj de alta gama valorados en unos 7.000 euros.

En Llodio muchos residentes están asustados por las okupaciones de casas abandonadas y los asaltos en viviendas habitadas. Aquí, algunos ladrones incluso han actuado a cara descubierta y han sido grabados por las cámaras de los porteros automáticos. En Lemoa y en algún barrio de Amurrio se sienten indefensos ante los robos en viviendas aisladas e incluso se están planteando organizar patrullas vecinales para frenar la delincuencia.

Gran parte de los vecinos coinciden en que la inseguridad en estas localidades ha crecido de forma notable en los últimos meses. Se trata de un hecho que corroboran las fuentes policiales consultadas por este diario. «Hace menos de dos años esta era una zona muy tranquila para trabajar. Ahora vemos una oleada de robos y de okupaciones de casas abandonadas. El 90% de las actuaciones son asaltos en viviendas, hurtos y tirones», explican varios ertzainas de la zona.

¿A qué se debe esta escalada delictiva en estos municipios? Las fuentes consultadas apuntan a varios factores. Uno de ellos reside en la «creciente presión policial en Bilbao» y en la relativa facilidad para encontrar casas abandonadas en las localidades próximas a la capital vizcaína. Según medios especializados, los delincuentes que están actuando en estas zonas no son «bandas organizadas», sino que muchos de ellos son «simples oportunistas» que se han desplazado desde Bilbao. En las inmediaciones de Llodio, por ejemplo, han okupado unas 7 casas antiguas vacías. Muchos son chicos que en Bilbao vivían en la calle o en tiendas de campaña. «Lo que ha cambiado es que ahora la mayoría de las detenciones que hacemos son de jóvenes inmigrantes que roban por la zona o que van y vienen de Bilbao todos los días en tren», explican fuentes policiales. Varios vecinos de Orduña insisten, en todo caso, que hay delitos también han sido cometidos por «vecinos de toda la vida» del pueblo y que muchos de los jóvenes que viven en casas okupadas se comportan de forma civilizada.

La clave del aumento delictivo –insisten los mismos medios– son las «buenas comunicaciones» con la capital vizcaína y el hecho de que en estas localidades la presencia policial es muy inferior a la que existe en Bilbao. La gran mayoría de las policías locales de estos pueblos no tienen servicio nocturno y la comisaría de la Ertzaintza de Llodio sólo tiene tres patrullas por turno para cubrir una gran extensión de territorio, que va desde Ugao Miraballes hasta Burgos.

Estas carencias de personal se convierten en problemas prácticos. Uno de los que más se percibe son los «lentos tiempos de respuesta» de las patrullas comparados con otras demarcaciones. Pero, sobre todo, una de las cosas de las que más se quejan los agentes es que no tienen capacidad real para realizar detenciones. Es decir, al no contar con suficientes recursos, muchas veces cuando se encuentra a un delincuente no se le puede llevar a comisaría «porque no se puede perder una patrulla en el traslado» porque se necesitaría en el caso de que surja una emergencia. Esto se traduce en que el delincuente queda como «investigado», pero no pasa por calabozos ni es puesto a disposición judicial en las siguientes horas. «Puede parecer un asunto menor. Pero de esta manera muchos delincuentes creen que sus actos no tienen consecuencias y siguen delinquiendo», detallan los mismos medios.

«La pobreza es delincuencia»

En este contexto de creciente preocupación social, el problema ha escalado hasta el punto de adentrarse en el debate político de varios municipios. Se trata de un asunto del que hasta ahora apenas se hablaba en los plenos de los ayuntamientos y que ahora se ha colocado en el primer plano. Hace dos semanas el centro de Llodio amaneció repleto de carteles en los que aparecían frases como «la pobreza sí es delincuencia». Estos letreros fueron retirados horas después.

¿Qué dicen las autoridades municipales? Los ayuntamientos de Llodio y Orduña guardan silencio. Este periódico ha estado dos semanas esperando las valoraciones de estos consistorios sobre la creciente preocupación de los vecinos, pero los responsables municipales ni siquiera han devuelto las llamadas. «En Llodio han impuesto la ley del silencio, como si no hablar de ello hiciese que la gente se olvide de lo que está pasando», lamenta una vecina. En esta línea, hace unos días el PNV de Llodio (principal partido de la oposición) insistió en que en la localidad alavesa «hay una realidad que no se puede negar: aumentan los robos en viviendas, los hurtos en la calle, las ocupaciones ilegales y los incidentes con personas mayores y jóvenes como víctimas». El portavoz jeltzale reprochó al Gobierno municipal (EH Bildu) que su respuesta ante estos problemas sea «aplicar la técnica del avestruz para negar la realidad». También censuró a la corporación local su actitud cuando los vecinos se preocupan. Entonces –dijo– lo que hacen es «encender el ventilador para desviar la atención con el argumento de los supuestos discursos de extrema derecha. Esa actitud es tan irresponsable como intolerable», afirmó.

El posicionamiento del ayuntamiento de Amurrio es muy distinto. Su alcalde y su responsable de seguridad ciudadana se han reunido en las últimas semanas para tratar de atajar los casos de robos en viviendas que se han producido en núcleos aislados del municipio.