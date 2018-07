Preocupación entre los pilotos por el aumento de buitres en el entorno de Loiu Aeropuerto de Loiu. / E.C. Las tripulaciones que aterrizan en 'La Paloma' han alertado en el último año de 92 avistamientos, con más de 400 aves carroñeras implicadas JOSU GARCÍA Martes, 17 julio 2018, 00:28

El incidente que disparó todas las alarmas tuvo lugar el pasado 6 de mayo. Un avión procedente de Alicante, con 180 personas a bordo, absorbió un buitre con una de sus turbinas cuando se aproximaba al aeropuerto de Bilbao. Restos del motor dañado cayeron sobre unos adosados en Zamudio, sin causar heridos. Por fortuna, tras el susto, el aparato pudo aterrizar con normalidad, aunque la aeronave tardó más de seis días en volver a volar tras ser reparada. Desde entonces, las autoridades aeroportuarias y la Diputación siguen de cerca un problema del que el servicio de Fauna de Aena y los propios controladores ya habían avisado.

Los pilotos están también alarmados por este fenómeno. «Hay preocupación, porque la presencia de aves de gran porte en el entorno aeroportuario ha aumentado en todas las infraestructuras de España en general y en Loiu, en particular, que no escapa a este fenómeno y está, seguramente, por encima de la media», asegura Carlos San José, comandante en activo -recala con frecuencia en 'La Paloma'- y vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC). En el último año, las tripulaciones que aterrizan en las pistas del Txorierri han alertado de 92 avistamientos. A falta de estadísticas de ejercicios anteriores (las autoridades no las han facilitado), la sensación es que la amenaza se ha agudizado. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que, entre el 3 de mayo de 2017 y el 11 de mayo de 2018, los comandantes contabilizaron más de 400 carroñeras involucradas en estos episodios. Así se recoge en un documento oficial elaborado por el Ministerio de Fomento y dirigido al senador de EH Bildu Jon Iñarritu, que había preguntado en el Senado por este asunto.

Fechado el pasado día 9, el informe detalla el día preciso en que se detectaron estos animales y su número, salvo en ocho ocasiones, cuando resultó imposible para los pilotos contabilizar con exactitud los buitres que estaban al acecho. Precisamente, el día del incidente, dos tripulaciones avisaron de la presencia de «bandadas» de carroñeras. El personal de otro avión reportó la existencia de seis ejemplares. En esa semana, se anotaron hasta cinco episodios.

El escrito de Fomento desvela, además, que el incidente con el buitre sobre la vertical de Zamudio ha sido finalmente calificado como 'Evento de Especial Relevancia', lo que supone la activación de un protocolo interno específico para abordar este tema como un posible riesgo para la seguridad aérea. Nunca antes había acaecido un suceso de esta magnitud en Loiu. Se habían producido otros 'bird strikes' (colisiones con pájaros), pero jamás con uno de este tamaño. Los técnicos creen que el buitre que penetró en el 'Airbus 320' procedente de Alicante fue un ejemplar todavía no adulto, pero de una envergadura ya considerable (pueden alcanzar hasta los 2,6 metros de punta a punta de las alas).

Bandadas de gaviotas y un buitre recorren largas distancias en busca de alimento en el vertedero de Artigas. / Sergio García

«Seguir entrenando»

«Sabemos que es un tema complejo», asegura el vicedecano del COPAC. «Y está claro que este asunto trasciende el ámbito aeroportuario, porque la proliferación de aves tiene más que ver con la gestión del medio ambiente y de los montes que con lo que pasa en los alrededores de un aeródromo», apunta. «Nosotros estamos presentes en diferentes foros y vamos a seguir trabajando para que este asunto esté en la agenda y se busquen soluciones».

Hasta entonces, sostiene San José, «a los profesionales no nos queda otra salida que seguir entrenando como hasta ahora; estamos capacitados para afrontar una situación de emergencia derivada de la entrada de un pájaro de gran tamaño en los motores, ya que es algo que se ensaya varias veces al año en los simuladores», señala. «Como anécdota le diré que, en los últimos dos días, he chocado con dos aves, aunque de pequeño tamaño».

Pero ¿por qué hay cada vez más buitres en el entorno del aeropuerto? El ornitólogo Álvaro Camiña asegura que todavía no hay una respuesta definitiva, pero apunta a la ganadería extensiva que se practica en zonas cercanas al aeródromo, como Mungia o Busturialdea, como un factor favorecedor. En su opinión, también el cierre del vertedero de Igorre ha podido agitar esta movilidad ante la falta de alimento. «El buitre es un ave con gran capacidad de vuelo y autonomía. Al Txorierri pueden llegar ejemplares de Burgos o Cantabria y regresar en el día a su buitrera», afirma.