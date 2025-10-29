El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 29 de octubre
Itxaso Salaberria, Mikel Pulgarin, Carlos Abuin, Iratxe Sainz, Javier Martínez, Amaia Ruiz, Bego Inchaustegui y Rubén Las Hayas. Mireya López

Premios a la labor solidaria

Entrega en la Fundación EDE de los premios Gainditu, impulsados por EL CORREO, Rural Kutxa y la Fundación Carmen Gandarias

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:27

La sede de la Fundación EDE, en Manuel Allende 10, acogió la entrega de los IV Premios Gainditu, impulsados por EL CORREO, Rural Kutxa y ... la Fundación Carmen Gandarias. Estos galardones reconocen la labor diaria de las entidades sociales que trabajan en favor de las personas y colectivos más desfavorecidos.

