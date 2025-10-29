Premios a la labor solidaria

La sede de la Fundación EDE, en Manuel Allende 10, acogió la entrega de los IV Premios Gainditu, impulsados por EL CORREO, Rural Kutxa y ... la Fundación Carmen Gandarias. Estos galardones reconocen la labor diaria de las entidades sociales que trabajan en favor de las personas y colectivos más desfavorecidos.

El acto, presentado por Ainhoa García, contó con las intervenciones de Javier Martínez, director de Acción Social de Caja Rural de Navarra, y Carlos Abuin, director y secretario del patronato de la Fundación Carmen Gandarias. En esta edición, el premio Infancia y Juventud fue para la Asociación Margotu, que desarrolla proyectos de intervención social. El galardón fue recogido por Itxaso Salaberria, coordinadora de la entidad. El premio Mayores y Acogida recayó en el Santo Hospital del Glorioso San Juan Bautista, representado por su vicepresidente, Rubén Las Hayas Núñez. En la categoría Personas enfermas y con discapacidad, el reconocimiento fue para la Asociación Apnabi, que trabaja con personas con trastorno del espectro autista. Recogieron el premio su presidente, Mikel Pulgarín, y Aitor Butrón. El premio Personas en riesgo de exclusión social fue para la Asociación Amiarte, dedicada a la inclusión a través del arte, representada por su presidenta, Begoña Inchaustegui. Los galardones fueron entregados por Virginia Matute, presidenta de la Asociación Luisa Marillac; Rafael Carriegas, director de la Fundación Miranda; Itziar Ceballos, gerente de Avifes; y Alberto Estefanía, director de Lagun Artea.

Al acto acudieron Maite de Iturrate, directora de Administración y Promoción Social de la Diputación de Bizkaia; Alain Sánchez, Mónica Zuazaga y Gorka Hormaetxe, de Rural Kutxa; Jaime García, Pedro Beitia y Manolo Vilabrille, de Fundación EDE; Iratxe Sainz, Xabier Arruza, Garazi Bodas, Iker Pascual, Andrés López, Iker Olivares, Ander Bustinza, Dayana Álvarez, Lorena Matey, Ainhoa Laredo, Ainhoa Basarrate, Nerea Loizaga, Óscar Seoane, Resu Casanova, José Ángel Gutiérrez, Mamen Ndiay, Mossocoura Balo, Ibrajihma Sow, Vanessa Quaindo, Amaia Ruiz, directora comercial de EL CORREO; Haizea Maruri, Patricia Arias, Dolores Azpiazu, Elena Cartón, Irati Balco, Gurutz de Iza, Janire Lucas, Karmele Zubizarreta, Carmen Ruiz, Eva Rodríguez, Mila Pont, Arantza Muñoz, Virginia Matute, Rosario Gutiérrez, Carlos García, Jon Elordui, Miguel Yuste, Félix Afrham, Ana Aguirre, Janire Lucas, Lander Jauregi, Samba Fall, Juan Ignacio Castro, Puri Aparicio y Andoni Ponce.