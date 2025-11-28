Premios a la iniciativa

Sarekin, la red que vertebra el emprendimiento en Bizkaia, clausuró este viernes su VI Jornada del Emprendimiento con la entrega de unos premios que reconocen ... nuevos modelos empresariales. El encuentro fue organizado por DEMA, la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento, y promovido por el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación.

El acto comenzó con las intervenciones de Gloria Mugica e Isabel Muela, directora gerente y subdirectora de DEMA, respectivamente. A continuación tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron María José Becerra, directora gerente de Sercotec; Àngels Pla, jefa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat; Antonella Pugliese, técnica superior de proyectos del ITS del Gobierno de Canarias; y Antonio González, CEO de Impact Hub Madrid.

Posteriormente la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, presentó los Premios Sarekin 2025. El galardón a la Sostenibilidad Empresarial recayó en el diseñador de moda Eder Aurre, por su apuesta por la producción local y la colaboración con talleres del entorno. Koru Salud obtuvo el premio a la Transmisión Empresarial por su proyecto multidisciplinar en salud global, y finalmente, Ecosistemas Urbegi recibió el Premio Honorífico a la Trayectoria Empresarial.

