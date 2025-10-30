El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los vecinos de Bilbao destinan un 30,24% de sus ingresos a la vivienda, según el Ayuntamiento. Manu Cecilio

El precio medio del alquiler se dispara un 36% en Bilbao en la última década hasta superar los 930 euros

El valor de los pisos se sitúa por encima de los 800 euros en todos los distritos de la capital vizcaína

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:34

Comenta

Una de las dos condiciones que establece la Ley de Vivienda para que una ciudad pueda ser declarada zona tensionada es que el porcentaje de ... ingresos que destinan las familias a pagar el alquiler o la hipoteca sea superior al 30%, límite recomendado por los expertos en sostenibilidad financiera. Es lo que ocurre en Bilbao. Los datos que dio a conocer el Ayuntamiento en abril aseguran que los bilbaínos reservan, de media, un 30,24% de su salario a la renta. De ahí que el Ministerio de Vivienda haya dado hoy el visto bueno, con la publicación de la declaración en el BOE, a que la ciudad active los mecanismos que contempla la normativa nacional para contener los precios de los arrendamientos en los próximos tres años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  7. 7

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  8. 8

    El centro de refugiados de Vitoria alumbra una alianza de PSE, Bildu y Sumar frente al PNV
  9. 9 El hotel bilbaíno que ha sido el primero de Bizkaia en conseguir una Llave de la Guía Michelin
  10. 10 Finalizan las retenciones en la A-8 y La Avanzada sentido Bilbao por dos accidentes entre varios vehículos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El precio medio del alquiler se dispara un 36% en Bilbao en la última década hasta superar los 930 euros

El precio medio del alquiler se dispara un 36% en Bilbao en la última década hasta superar los 930 euros