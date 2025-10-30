El precio medio del alquiler se dispara un 36% en Bilbao en la última década hasta superar los 930 euros

Una de las dos condiciones que establece la Ley de Vivienda para que una ciudad pueda ser declarada zona tensionada es que el porcentaje de ... ingresos que destinan las familias a pagar el alquiler o la hipoteca sea superior al 30%, límite recomendado por los expertos en sostenibilidad financiera. Es lo que ocurre en Bilbao. Los datos que dio a conocer el Ayuntamiento en abril aseguran que los bilbaínos reservan, de media, un 30,24% de su salario a la renta. De ahí que el Ministerio de Vivienda haya dado hoy el visto bueno, con la publicación de la declaración en el BOE, a que la ciudad active los mecanismos que contempla la normativa nacional para contener los precios de los arrendamientos en los próximos tres años.

El distrito que más se aprieta el cinturón para cumplir con la mensualidad es Begoña, donde las unidades convivenciales destinan el 34,4% de su salario a la vivienda. El que menos, el distrito de Abando. Los cálculos hechos por el Consistorio apuntan que en los barrios de Abando e Indautxu, la tasa de esfuerzo cae hasta el 22,60%. Aun así, el Gobierno municipal optó por aplicar la media de la ciudad y no el impacto que tienen los altos precios barrio a barrio al considerar que «las dinámicas del mercado afectan a todas las zonas».

En cualquier caso, tener que destinar un alto porcentaje de los ingresos a la vivienda demuestra que los precios se han incrementado a una velocidad mayor de lo que lo han hecho los salarios, lo que ha llevado a situaciones de mayor vulnerabilidad social. Los datos son los siguientes. Según la estadística sobre el mercado del arrendamiento que elabora el Gobierno vasco cada trimestre, los alquileres se han encarecido, en mayor o menor medida, en todos los distritos de la ciudad en el arranque del 2025. En todo Bilbao, el precio medio del mercado alcanza los 930 euros, un 36% más de lo que costaban los pisos en 2016 y nueve puntos por encima de lo que se han elevado las rentas familiares medias desde entonces.

Así las cosas, la crisis habitacional ha sacudido a todos los barrios por igual sin importar la capacidad adquisitiva de las familias. Tanto es así que, en estos momentos, los precios no descienden de los 800 euros en ningún distrito de la ciudad. El vecindario más costoso, como viene siendo habitual, es Abando. Aunque también es el más rico. Según la estadística publicada por el Ejecutivo autonómico, los pisos valen 1.190 euros al mes -un 6,7% más que en 2024-, en los barrios de Indautxu y Abando.

El Departamento de Vivienda, liderado por el consejero Denis Itxaso, actualiza cada trimestre los datos relacionados con los nuevos alquileres, aunque solo por distritos y no por barrios, donde las fianzas depositadas entre enero y marzo pueden ser escasas y por tanto, poco representativas. Aun así, el informe sirve para observar las grandes variaciones de precios que han padecido todas las zonas de Bilbao en los últimos años. Vayamos por partes.

Si bien Abando es el más caro, no es el que arrastra la mayor variación interanual. El ranking lo lidera el distrito de Deusto. Mientras que en enero del pasado ejercicio arrendar un domicilio costaba de media 868 euros, en 2025 el valor se ha incrementado en doce meses hasta los 972. Un 11,9% más. Con una renta familiar media de 39.659 euros, la cuarta más alta de la ciudad según los datos publicados por Eustat a 2023, los hogares invierten, sin tener en cuenta el gasto de suministros, más del 26% de sus ingresos a la vivienda.

Rekalde, el más barato

También en Begoña se nota con fuerza el impacto de la crisis de la vivienda sobre los inmuebles. Los alquileres que se firmaron en los tres primeros meses del año fueron un 6,64% más costosos que los arrendados un año antes. La media se sitúa en los 841 euros. Un porcentaje muy similar encontramos en el distrito de Otxarkoaga-Txurdinaga, el más pobre de Bilbao y en el que los residentes ya destinan un 29,4% de sus ingresos a los pisos, sin tener en cuenta los gastos añadidos en electricidad o agua. Con una renta familiar que no llega a los 35.000 euros, los arrendamientos se han revalorizado por encima de los 853 euros. El año pasado apenas rozaban los 800, mientras que una década atrás, la cifra descendía hasta los 583 euros (+46%).

Si el distrito de Abando es el más costoso para alquilar, a marzo de 2025, Rekalde era el más asequible. Los datos del Gobierno vasco cifran en 828 euros el valor de los inmuebles en este distrito, un 2% por encima de lo que se encontraba en el mercado hace un año. Uribarri alcanza los 841 euros al mes, mientras que el distrito de Zorroza supera los 861. Este último es, sin embargo, el que menor variación interanual ha sufrido (0,88%).