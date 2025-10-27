Este es el precio que ha alcanzado el medio queso ganador de Gernika
Lunes, 27 de octubre 2025, 15:15
7.400 euros. Esa es la cantidad que ha tenido que abonar el restaurante Kanala Beach, de Gautegiz Arteaga, en la subasta del medio queso ... ganador del Último Lunes de Gernika. Es el mismo ganador de 2024, el mismo establecimiento, aunque este año se ha rascado algo menos el bolsillo: en la pasada edición alcanzó los 8.000 euros.
