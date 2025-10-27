El PP denuncia el bloqueo en 46 ocasiones de su iniciativa parlamentaria contra la multirreincidencia

El PP vasco denuncia que su iniciativa en el Congreso contra la multirreincidencia ha sido bloqueada hasta en 46 ocasiones desde hace un año. Su ... portavoz en temas de Seguridad en el Parlamento vasco, Ainhoa Domaica, culpa al presidente Pedro Sánchez y a sus socios, entre ellos el PNV, «por acción o por omisión», de que esta propuesta para modificar el Código Penal esté parada mientras crece la preocupación «entre las personas mayores y los jóvenes». «El PNV es socio fiel y cómplice necesario con su silencio», señala Domaica, para quien, «En Euskadi el aumento de la multirreincidencia en la delincuencia es incuestionable: un tercio de los detenidos acumula tres o más detenciones».

La polémica ha llegado también al Parlamento vasco, que debatirá en noviembre el asunto, ya que los populares han presentado una proposición no de ley para el pleno en la que pretende que la cámara legislativa autonómica inste al Congreso de los Diputados a desbloquear con carácter inmediato la tramitación de la iniciativa popular. La modificación del Código Penal ha sido bloqueada en 46 ocasiones por la mesa, por lo que aún no ha podido debatirse ni aprobarse.

Un tercio de los detenidos

La parlamentaria vasca dice que «los vascos estamos hartos de que los delincuentes campen a sus anchas en Euskadi, sobre todo los multirreincidentes que entran por una puerta y salen por otra». Según el Informe sobre el Estado de la Seguridad pública de 2024, entre 2019 y 2024, un tercio de los 37.000 detenidos por la Ertzaintza y las policías locales acumulaban tres o más detenciones. Solo en 2024, 850 fueron arrestados por el mismo motivo en al menos una ocasión, frente a las 469 de 2019.

«La dificultad en su persecución y condena genera en amplios sectores de la sociedad una impunidad que supone un estímulo para los delincuentes reincidentes, un desincentivo para la interposición de denuncias y un cierto desánimo en la labor que desarrollan la Ertzaintza y las policías locales, la Fiscalía y la judicatura», concluye Domaica.

Además, el PP insta al Ejecutivo vasco a «acordar con el Gobierno de España el refuerzo de la Administración de Justicia en Euskadi para garantizar la celebración de juicios rápidos, que permitan dictar condenas en los plazos legalmente previstos para la aplicación efectiva de la normativa en materia de multirreincidencia».