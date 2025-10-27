El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Policías locales y ertzainas, con varios detenidos, en una foto de archivo en Barakaldo. Luis calabor

El PP denuncia el bloqueo en 46 ocasiones de su iniciativa parlamentaria contra la multirreincidencia

Domaica culpa a Sánchez y al PNV de que su propuesta para reformar el Código Penal esté parada en el Congreso desde hace un año

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:10

El PP vasco denuncia que su iniciativa en el Congreso contra la multirreincidencia ha sido bloqueada hasta en 46 ocasiones desde hace un año. Su ... portavoz en temas de Seguridad en el Parlamento vasco, Ainhoa Domaica, culpa al presidente Pedro Sánchez y a sus socios, entre ellos el PNV, «por acción o por omisión», de que esta propuesta para modificar el Código Penal esté parada mientras crece la preocupación «entre las personas mayores y los jóvenes». «El PNV es socio fiel y cómplice necesario con su silencio», señala Domaica, para quien, «En Euskadi el aumento de la multirreincidencia en la delincuencia es incuestionable: un tercio de los detenidos acumula tres o más detenciones».

