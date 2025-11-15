El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas

El PNV de Sopela denunciaba ayer la «pasividad» de EH Bildu (que gobierna con el apoyo de Elkarrekin) ante la intención «en firme» del cierre ... del acceso rodado a La Salvaje por parte del Gobierno central. Una decisión que llegó el 24 de septiembre al Ayuntamiento, y que está enmarcada en la ejecución del proyecto sobre la 'Regeneración y naturalización de la playa de Barinatxe', que conlleva la demolición del edificio de servicios, así como la rampa de acceso de vehículos al arenal, con maquinaria de limpieza o ambulancias.

La situación ha enfrentado a las diferentes instituciones a las que implica. Y ante la «preocupación» del Consistorio de Sopela por el proyecto, que se encuentra actualmente en fase de revisión previa a su aprobación técnica, ayer se reunieron las partes implicadas en la sede de la Demarcación de Costas en Bilbao. El Ayuntamiento afirma que ha pedido garantizar «accesos seguros, servicios de limpieza y socorrismo, y el desarrollo normal de las actividades de surfpara proteger tanto a los usuarios como el valor económico y social de la playa».

Ampliar Un surfista se disponía a salir de La Salvaje esta mañana, un día después de saltar la polémica intención del cierre del acceso al arenal. Ane Ontoso

Problemas

La Salvaje acogió solo entre junio y julio, según datos de la Diputación vizcaína, 171.000 visitantes, un incremento del 103% respecto a 2024. Además, tal como explica el Consistorio sopeloztarra, la playa requiere servicios de recogida de residuos –el 75% provienen del mar –, limpieza y socorrismo. Durante esta temporada, el 58% de los días estuvo la bandera roja, el 29% amarilla y sólo el 11% verde.

«Estos datos demuestran el potencial peligro del baño y la necesidad de que los servicios de socorrismo cuenten con las instalaciones, recursos y accesos adecuados», indica. Aunque asevera que está «a favor de su naturalización», considera que «Costas debe esforzarse en abordar los posibles problemas que ello pueda generar».

Gobierno vasco «En caso de accidente, por ejemplo, sería imposible que una ambulancia accediera al lugar, teniendo que ir un helicóptero»

Fuentes del Gobierno vasco observan que «hay que combinar la regeneración de la zona con el mantenimiento de un acceso rodado», así como valorar la posibilidad de alternativas. Sobre todo en cuanto a «seguridad y limpieza», que creen que se verían «comprometidas». «En caso de accidente, por ejemplo, sería imposible que una ambulancia accediera al lugar, teniendo que ir un helicóptero. O a la hora de limpiar, los operarios tendrían que cargar con los residuos escaleras arriba», alertan.

«Una irresponsabilidad»

A la alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre–La Salvaje tiene parte getxotarra–, el cierre le parece una «irresponsabilidad» y muestra una «gran preocupación». Y asegura que colaborará para que «se exploren alternativas que permitan compatibilizar la protección ambiental con la seguridad, los servicios y el empleo en Barinatxe». Porque, además de la seguridad y la limpieza, alerta de que el cierre provocará la pérdida de más de cien puestos de trabajo. En el arenal existen cuatro escuelas de surf. Fuentes cercanas a ellas, se mostraban esta mañana tocadas ante el posible cierre. «No pueden dejar caer al surf, es un motor de la economía en el pueblo», revelan.

Además de los derribos, según la Demarcación, se prevé la naturalización de la ladera y la recuperación de las dunas, con el objetivo de «proteger el entorno de posibles desprendimientos y aportar valor ecológico al ecosistema costero». Se da la circunstancia que anteriormente se han producido dos desprendimientos en el talud de acceso, que tuvieron que ser costeados por el gobierno central.

El Ayuntamiento de Sopela se ha comprometido «promover una respuesta conjunta, firme y eficaz buscando soluciones que sean claras y útiles para todas las partes». Una postura en la línea de la trasladada ayer por PNV del municipio, que sostuvo que instará al Gobierno español «a buscar una solución que garantice la continuidad de los servicios públicos y del empleo que hasta ahora ofrecía nuestra playa».