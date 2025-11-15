El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Salvaje acogió entre junio y julio, según datos de la Diputación vizcaína, 171.000 visitantes, un incremento del 103% respecto a 2024. Ane Ontoso

El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas

El gobierno central prevé la «naturalización» del arenal, que recibe miles de visitantes, un proyecto que «compromete la seguridad y la limpieza», según el Ejecutivo vasco

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:04

El PNV de Sopela denunciaba ayer la «pasividad» de EH Bildu (que gobierna con el apoyo de Elkarrekin) ante la intención «en firme» del cierre ... del acceso rodado a La Salvaje por parte del Gobierno central. Una decisión que llegó el 24 de septiembre al Ayuntamiento, y que está enmarcada en la ejecución del proyecto sobre la 'Regeneración y naturalización de la playa de Barinatxe', que conlleva la demolición del edificio de servicios, así como la rampa de acceso de vehículos al arenal, con maquinaria de limpieza o ambulancias.

