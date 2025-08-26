El «polvo negro» que desespera a los vecinos de Galdakao
Un derrame de humo dentro de la planta de Bridgestone lleva desde el viernes tiñendo de negro el barrio de Aperribai
Juncal Munduate
Martes, 26 de agosto 2025, 17:23
Desde el viernes pasado, un polvo oscuro cubre todas las calles y edificios del barrio de Aperribai, en Galdakao. «Escaleras, coches, pasamanos... tocas cualquier superficie ... plana que esté a la intemperie y te pones perdido», se queja José Luis Abelleira, vecino afectado. Lo peor, cuenta, ocurre dentro de casa, «porque parece que todo está limpio, pero pasas un trapo y sale indecente». La suciedad proviene de la fábrica de Bridgestone, que desde la semana pasada lleva realizando labores de limpieza y mantenimiento en su planta de Basauri. Aunque, en un principio el Gobierno vasco informó de que el incidente podía estar relacionado con estas tareas, fuentes de la empresa han confirmado que se debe a un derrame de humo negro dentro de sus instalaciones. Un compuesto que, afirman, «es muy volátil y no tóxico».
Hasta ahora, las únicas explicaciones que habían recibido los habitantes del barrio -muy cercano a la fábrica- por parte de empresa e instituciones locales se limitaban a asegurar que su salud no corría ningún riesgo y que se trataba de unas labores que podían extenderse en el tiempo. «No nos dijeron cuántos días en concreto, tampoco nos facilitaron ningún informe garantizando que no es una sustancia tóxica. No nos da ninguna confianza», cuenta Abelleira. A medida que pasaban los días, el descontento ha ido creciendo entre los vecinos de la zona, que cuenta con alrededor de 60 edificios de diez plantas: «Ya vamos a por el cuarto día con este problema, está todo hecho una guarrería».
Después de presentar varias quejas tanto a los consistorios de las dos localidades como a la Diputación de Bizkaia, los vecinos solicitaron la limpieza exhaustiva de las calles y casas del barrio, que, por problemas burocráticos todavía no habían comenzado. «En un principio, desde el Ayuntamiento de Galdakao nos dijeron que, como la fábrica se encuentra en Basauri, la limpieza también debía correr a su cargo», cuenta Abelleira, y continúa explicando que los habitantes de la zona no asumían esas explicaciones como «respuesta válida para el problema».
Reclamaciones a la empresa
Fuentes del consistorio de Galdakao han anunciado este martes que reforzarán las tareas de limpieza del barrio. También ha puesto un «dispositivo especial» para retirar el polvo negro acumulado en las aceras y calles de la zona, priorizando las zonas más expuestas. Los vecinos se muestran críticos con las instituciones municipales, a las que acusan de «una pobre actuación». El Ayuntamiento de la localidad ha confirmado que permanece en contacto con Bridgestone, a la que ya ha pedido hacerse cargo de los daños causados y atender las peticiones de las personas afectadas.
Los habitantes de Aperribai no descartan movilizarse tras lo ocurrido. «Estamos en contacto con organizaciones ecológicas, no queremos que vuelva a pasar algo así», sentencia Abelleira. Desde el PSE-EE de Galdakao también han pedido explicaciones a la alcaldía, que ya ha trasladado a la empresa «la necesidad de investigar lo ocurrido para evitar que se repitan este tipo de sucesos».
