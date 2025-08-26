El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Ayuntamiento pondrá en marcha un «dispositivo especial» para retirar la suciedad E. C.

El «polvo negro» que desespera a los vecinos de Galdakao

Un derrame de humo dentro de la planta de Bridgestone lleva desde el viernes tiñendo de negro el barrio de Aperribai

Juncal Munduate

Martes, 26 de agosto 2025, 17:23

Desde el viernes pasado, un polvo oscuro cubre todas las calles y edificios del barrio de Aperribai, en Galdakao. «Escaleras, coches, pasamanos... tocas cualquier superficie ... plana que esté a la intemperie y te pones perdido», se queja José Luis Abelleira, vecino afectado. Lo peor, cuenta, ocurre dentro de casa, «porque parece que todo está limpio, pero pasas un trapo y sale indecente». La suciedad proviene de la fábrica de Bridgestone, que desde la semana pasada lleva realizando labores de limpieza y mantenimiento en su planta de Basauri. Aunque, en un principio el Gobierno vasco informó de que el incidente podía estar relacionado con estas tareas, fuentes de la empresa han confirmado que se debe a un derrame de humo negro dentro de sus instalaciones. Un compuesto que, afirman, «es muy volátil y no tóxico».

