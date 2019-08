Policías de Bilbao piden al Ayuntamiento que les defienda frente a las comparsas Protesta de los comparseros contra la «excesiva» presencia policial. / Pedro Urresti Consideran «grave» que les acusen de «atacar violentamente» a una comparsera en fiestas AINHOA DE LAS HERAS Miércoles, 28 agosto 2019, 17:39

La sección sindical de CC OO en la Policía Municipal de Bilbao ha pedido en un comunicado a la Concejalía de Seguridad que responda a las «graves acusasiones» lanzadas por Bilboko Konpartsak en la detención de una comparsera en Aste Nagusia. El Ayuntamiento «no puede mirar para otro lado y hacer como que nada hubiese ocurrido», advierten.

Las comparsas aseguraron que una patrulla de la guardia urbana había «atacado violentamente» a una comparsera el miércoles por la tarde en el Txikigune del parque de Doña Casilda, que luego fue sometida a «malos tratos» en los calabozos y que estuvo «incomunicada durante 19 horas». Según la versión policial, los hechos no se registraron de esta manera «ni remotamente», sino que la mujer «mordió y pateó» a los agentes y fue arrestada por atentado contra la autoridad. Para CC OO, se trata de la imputación de un delito muy grave, que ha generado gran malestar en el cuerpo y que exige una «respuesta inmediata» por parte del área de Seguridad Ciudadana.

«A Bilboko Konpartsak no le gusta la Policía Municipal de Bilbao. De acuerdo, pero no todo vale en esa crítica constante», señala CC OO en un comunicado. Las comparsas 'concedieron' la bandera marrón al alcalde Juan Mari Aburto «por liderar una banda, la de los policías municipales que han patrullado el recinto festivo amargados y estropeando el ambiente». En los últimos años, han criticado la, a su juicio, excesiva presencia policial en el recinto festivo, a lo que el alcalde les ha contestado que sobre seguridad no discute con ellos.