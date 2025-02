La Policía Municipal sorprende en Bilbao a diez cuadrillas haciendo botellón

La Policía Municipal de Bilbao ha realizado diez actuaciones por la presencia en distintos puntos de la ciudad de cuadrillas de jóvenes haciendo botellón desde que se decretó el estado de alarma, según informó ayer una portavoz del área de Seguridad Ciudadana. Esta práctica se ha incrementado con el inicio del desconfinamiento, el pasado sábado, cuando se empezó a permitir pasear y hacer deporte. Pero, sobre todo, desde este lunes, arranque de la Fase 1 en el que supuestamente se iban a poder realizar reuniones de hasta diez personas en domicilios, algo que finalmente se ha descartado.

Las patrullas de la guardia urbana sólo impusieron denuncias por incumplir las normas del estado de alarma en cuatro de estos casos. En el resto, los agentes se limitaron a realizar apercibimientos y advertir de que en futuras ocasiones los infractores serían sancionados. La multa por saltarse el confinamiento asciende a 601 euros.

Los policías vienen haciendo seguimiento a los grupos de chavales que, pese a no convivir juntos, quedan y se reúnen no sólo en la zona de Atronada en Artxanda, sino también en otras zonas típicas de botellón. Se juntan para beber litros y también para charlar después de casi dos meses sin verse cara a cara, y en muchos casos no respetan la distancia de seguridad.

Esto no sólo ocurre en Bilbao. La noche del pasado domingo, cuando aún ni había entrado en vigor la fase 1 restrictiva en Euskadi, vecinos de Abanto llamaron a la Ertzaintza alertando de que había un grupo de jóvenes haciendo botellón en la Avenida del Minero pasadas las diez de la noche. Al llegar, los ertzainas identificaron a diez chavales y les sancionaron por incumplir el estado de alarma. Los jóvenes alegan que les pilló la lluvia y que buscaron refugio en una especie de lonja.

En medio de la confusión generada sobre la aplicación o no de algunas restricciones en Euskadi, el Gobierno vasco se escudó ayer en «una interpretación jurídica» de la orden del Ejecutivo central para prohibir que los ciudadanos puedan juntarse en grupos de hasta 10 personas en domicilios particulares. El portavoz del Gabinete de Urkullu, Josu Erkoreka, se amparó en que la autorización para encuentros sociales se recoge en un epígrafe sobre la «libertad de circulación» y no en uno en torno a la «libertad de reunión». Por eso, Lakua sí permite dichas concentraciones en la vía pública, incluyendo las terrazas de los bares, y no en casas, como sí se puede hacer en el resto de territorios que avanzaron a la Fase 1 de la desescalada.

La polémica estaba servida desde primera hora del lunes, en pleno arranque de la transición. Aunque el decreto firmado por el lehendakari y publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) no hacía referencia alguna a este asunto, unos criterios establecidos por la Ertzaintza sí desautorizaban expresamente las reuniones de hasta una decena de personas en domicilios. Las dudas arreciaron cuando las consejeras de Seguridad y Desarrollo Económico, Estefanía Beltrán de Heredia y Arantxa Tapia, informaron en sendas entrevistas que había que hacer caso a la instrucción de la Policía vasca pese a no existir una base legal clara.

«Que no vuelva a ocurrir»

El Ejecutivo autonómico quiso aclarar ayer las dudas admitiendo haber realizado una interpretación «restrictiva» de la orden de Moncloa. Erkoreka, de hecho, reconoció que esa lectura ha causado «discrepancias» en el seno del Consejo de Gobierno, probablemente entre los representantes socialistas, aunque también apuntó a las dudas que existen en la Abogacía del Estado. Por su parte, la consejera de Salud, Nekane Murga, aludió a razones más bien sanitarias para impedir que se den grandes reuniones en espacios cerrados. «Hay personas a las que ni siquiera les hacía falta que tuviéramos que interpretar nada», dijo en alusión a la responsabilidad individual.

Murga consideró que las concentraciones en domicilios pueden generar situaciones de máximo riesgo: «Si empezamos a quedar para comer, cenar o desayunar con 10 personas a lo largo del día, nos habremos relacionado con cientos al cabo de la semana y eso es un lujo que no nos podemos permitir». Respecto a las imágenes de veladores repletos, apeló a usarlas como «reflexión para que no vuelva a ocurrir».