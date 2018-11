Bilbao intenta 'bajar' a los ciclistas de las aceras a golpe de información... por ahora 01:50 Policías municipales informan a los ciclistas. / Luis Calabor Policías municipales emprenden una campaña para explicar a los infractores que se empezará a sancionar con 150 euros a quienes incumplan la normativa SOLANGE VÁZQUEZ Viernes, 16 noviembre 2018, 09:45

El Ayuntamiento de Bilbao se ha puesto manos a la obra para desterrar de una vez por todas la mala costumbre de algunos ciclistas de circular por las aceras de la villa, poniendo en peligro a los peatones e incumpliendo una normativa que no es nueva, pero que, en la práctica, no se aplicaba. Así, el Consistorio ha anunciado que quienes sean interceptados dándole a los pedales sobre la acera tendrán que abonar una multa de 150 euros. De momento, antes de emprender la lucha contra esta arraigada costumbre a golpe de sanción, policías municipales han emprendido una campaña -centrada en cuatro puntos críticos- para informar a los ciclistas de la prohibición y de las consecuencias económicas que sufrirán si no se muestran receptivos a los avisos.

La implantación del límite de velocidad a 30 kilómetros en la mayor parte de las calles de la villa ha sido el empujón definitivo para que el Consistorio dé el paso de volverse más estricto. «Hemos sido bastante permisivos durante mucho tiempo porque entendíamos la situación de los ciclistas y los riesgos que corrían, pero ahora ya no hay excusa para que circulen por la calzada, como dice la norma. El tráfico es mucho más calmado y se les debe hacer sitio», ha manifestado recientemente Alfonso Gil, concejal de Movilidad y Sostenibilidad, quien ha aclarado que la campaña busca «informar, no asustar ni penalizar el uso de la bicicleta».