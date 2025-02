La Policía de Bilbao vigilará las terrazas para evitar aglomeraciones como las que obligaron a cerrar varios bares Los agentes de Bilbao realizaron ayer varios «avisos» a la clientela y varios bares de Ledesma cerraron al no poder evitar que se formaran aglomeraciones

Aunque la mayor parte de los 1.185 negocios de hostelería con terraza de Bilbao mantuvo ayer el cerrojazo, los que decidieron comenzar a funcionar tuvieron clientela durante todo el día. Por la mañana, los consumidores esperaron durante minutos para poder sentarse y disfrutar de ese placer tan cotidiano que han tenido prohibido durante dos meses,: tomarse un café o una caña con amigos. La alegría se podía, prácticamente, respirar. Por primera vez desde el 15 de marzo, los vecinos se deleitaron en compañía en las terrazas, aunque solo en la mitad de sus mesas -el Ayuntamiento aplica el límite al alza: si tenían nueve, podían sacar cinco- para guardar la distancia de seguridad entre ellas.

Pero el Consistorio tomó la decisión de reforzar la vigilancia en las estructuras con patrullas fijas e inspectores del área de Espacio Público. Sobretodo en zonas como Ledesma, el Casco Viejo y Egaña. Al menos, durante la primera semana de reapertura de estas instalaciones. Porque aunque la normalidad reinó por la mañana, -sí que pudo apreciarse alguna conducta indebida, como personas tomando un vino de pie- a muchos bilbaínos que se dejaron llevar por la emoción de los reencuentros les resultó imposible mantener la compostura y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sobre las 14.00 horas, se produjeron «aglomeraciones puntuales» de personas poteando de pie.

Los inspectores de Espacio Público alertaron a a la Policía Municipal. Éstos tuvieron que realizar varios avisos a la clientela por no mantener las distancias de seguridad. El Consistorio recalcó que «no se ha sancionado a ningún local ni a ningún cliente», ya que durante los primeros días de la Fase 1 los agentes realizarán recomendaciones y su labor será pedagógica, excepto si detectan alguna infracción flagrante.

Los incumplientos de las precauciones, de los que también alertaron algunos vecinos, se produjeron, entre otros lugares, en uno de los extremos de la calle Ledesma, donde abrieron tres terrazas de tres bares contiguos. En total, solo se desplegaron media docena en la calle con más instalaciones hosteleras por metro cuadrado de Bilbao antes del coronavirus.

Afluencia excesiva

Por la tarde, estos locales -El Puertito, el Katy y el Magnum- , cerraron tras el episodio de excesiva afluencia de clientela. El Puertito de Ledesma anunció en sus redes que clausuraba la estructura por «la imposibilidad de mantener las medidas de distanciamiento social con las directivas actuales». Posteriormente, bajó la persiana otro local.

La Asociación de Hostelería de Bizkaia ya había alertado de la dificultad de conjugar las medidas de seguridad necesarias con la actividad, lo que según aseguró, iba a desanimar a muchos hosteleros, que deben seguir unas normas muy estrictas. Como por ejemplo, desinfectar después de cada servicio y el local varias veces al día. Los clientes también debían respetar las distancias y no consumir de pie, en la calle. Pero en otro punto de Ledesma, la gente preguntaba constantemente si podía tomarse el vino junto al local. «Algunos no se están portando nada bien y las normas están para cumplirlas», decía Emilio Cano, el encargado del Bar Ledesma. «Teníamos que abrir porque ya eran dos meses sin ingresar nada. Yo llevo aquí 44 años y nunca he estado dos meses sin trabajar, ni siquiera por enfermedad», explicaba, tras repetir a varias personas que solo daba pintxos para llevar y que solo podían consumir en alguna de las cuatro de las mesas dipuestas. En la calle Diputación, solo abrió el bar Perita, entre cuyos clientes había varios con mascarilla. «Tenía dudas, pero al final soy yo quien sirve las tres mesas y era factible la apertura», explicó René Jiménez, que también tiene un empleado en ERTE y que espera que «poco a poco se retome la normalidad».

En Astarloa y García Rivero no había animación. Mientras, en la Plaza Nueva desplegaron las mesas permitidas tres de los 22 establecimientos de hostelería, según indicó Yolanda Ruiz, propietaria del bar Urdiña. «La gente estaba con ganas, estaba deseando sentarse en una terraza porque la vida social es muy importante en Bilbao», explicó.

«Por nuestra parte, además de ganas, había necesidad. A mí me compensa abrir. Atendemos mi marido y yo. Llevamos dos meses sin ingresar nada y hay que seguir pagando todo igual, por ejemplo los seguros sociales de la plantilla, y llega un punto en el que o abres o te hundes». Sus tres empleados siguen en ERTE, «porque todavía no me llega para pagarles el sueldo», aunque por suerte, la propietaria del local en el que lleva 19 años le ha perdonado el alquiler estos dos meses. Mientras, entre la clientela, reinaban las sonrisas. «Esto es una gozada que ya se echaba de menos», explicaron unos veinteañeros recién llegados de hacer compras. «Cuando nos han puesto la caña, estábamos salivando. Ha sido un momentazo. Nos hemos hecho hasta un vídeo», decían los hermanos Patxi y Unai Abasolo, vecinos de Atxuri, mientras disfrutaban de otra rubia en la terraza del bar Negresco de la Plaza Nueva.

El Ayuntamiento abre el plazo para solicitar terraza o su ampliación El sector de la hostelería es uno de los más castigados. El Ayuntamiento, por ello, decidió ser más flexible con la instalación de terrazas, permitiendo que ocupen más espacio, al menos hasta fin de año. Lo hará a partir de la Fase 2, la que debería comenzar el 25 de mayo. Desde ayer, los locales a los que se les denegó la instalación, los que solo disponen de ella en fiestas o los que quieran ampliarla pueden hacer la solicitud a través del correo de la Dirección de Espacio Público o del de la Asociación de Hostelería de Bizkaia. En zonas como «el Casco Viejo, Berastegi, Ledesma, Egaña, Diputación…» no será posible disponer de más superficie. En puntos con aceras más anchas, se estudiará de forma «individualizada» .