La Policía de Bilbao, en plena forma en su 175 aniversario

800 personas han participado este domingo a la mañana en la carrera popular organizada por el Ayuntamiento de Bilbao con motivo del 175 aniversario de la Policía Municipal. El alcalde, Juan Mari Aburto, acompañado por el concejal de Seguridad, el policía Tomás del Hierro, y el director del Cuerpo, Adolfo Alustiza, han dado la salida de esta prueba. Se trataba de un recorrido de algo más de 5 kilómetros que partió de Uribitarte, frente al Ayuntamiento, para regresar al mismo punto de partida por las orillas de la ría. Casi un centenar de agentes, la mayoría muy jóvenes porque están en formación en Arkaute y se incorporarán al Cuerpo en Aste Nagusia, han relizado el recorrido con una elástica roja. El resto de participantes, aficionados al running, se vistieron con una camiseta azul. Por ejemplo, Beatriz Marcos, concejala popular, completó el recorrido como muestra de apoyo a «nuestra Policía y a su labor», muchas veces invisible. Después, ha habido avituallamiento para todos.

El concejal de Seguridad, Tomás del Hierro, ha apuntado que «queremos acercar la policía al ciudadano, acercarnos a la gente, y en eso estamos con estos actos. Ha hecho buen tiempo y ha habido un buen ambiente, no se puede pedir más». «Es una gozada toda la gente que se ha acercado», decía el director del Cuerpo, Adolfo Alustiza, que ha recordado que el evento quiere «compartir con la ciudadanía la efeméride» de los 175 años del Cuerpo. De hecho, ha apuntado, el primer partido del Athletic ya contaba con un dispositivo de seguridad diseñado por la Policía Municipal. Ahora, hay nuevos desafíos, pero músculo sobra.

«Estamos acercándonos a los barrios con un sistema de participación ciudadana para que la seguridad sea más corresponsable. En este momento tenemos retos, ligados a esa globalización, y la Policía tiene que estar en permanente cambio». Y lo mejor es que también hay relevo. Alustiza ha explicado que en 1990 había unos 25 agentes más que ahora, pero entonces la Ertzaintza no estaba desplegada en la ciudad. «El año pasado, cubrimos 130 plazas y ahora hay 110 agentes formándose en Arkaute y los tendremos en las calles en Aste Nagusia», explicó. Y es que este año, los agentes que quieran ya pueden jubilarse a los 60. Lo están haciendo seis de cada diez de los que tienen ese derecho. Se calcula que con las incorporaciones de agosto se cubrirán unas 90 jubilaciones y habrá veinte puestos de agente más. El objetivo del Ayuntamiento es llegar a una plantilla activa de 900 policías.

Corredor de 90 años

Amaia, de 36 años, es una de las agentes que empezará a trabajar en agosto en las calles. «Nos dieron la plaza en diciembre y entramos el día 2 de enero en la Academia hasta el 31 de julio», explicaba tras participar en su primera carrera. Se ha dedicado siempre al mundo de la organización de eventos, pero llevaba tres años intentando ser agente de la Policía Municipal. «Más contenta no se puede estar. Ha sido difícil, te presentas, suspendes... Fui a una academia para preparar la teoría, tuve un entrenador...». «La Policía es necesaria y útil, no solo para ayudar a la gente, también para poner orden. Las multas no le gustan a nadie, pero son necesarias», decía rodeada de compañeros de la academia, que se hicieron un montón de fotos. Algunos culminaron la prueba en muy pocos minutos, y otros se demoraron más, aunque lo importante fue participar.

Como Fortunato Vencedor, un vecino de Zabalburu de 90 años que va a todas las carreras y que es muy conocido por los runners bilbaínos. «Hay pocos vizcaínos capaces de demostrar que se puede correr con 90 años», decía muy orgulloso. «Yo siempre participo, aunque llegue el último». Además, Vencedor también ha dado otras lecciones, como que nunca es tarde para ponerse a hacer deporte. «De pequeño no podía correr porque éramos muy pobres y no tenía ni para alpargatas. Mi padre estaba encarcelado por política y entonces tuve que irme donde un tío mío sacerdote que me mantenía porque no teníamos para comer». Tras toda una vida trabajando en el sector de los coches y en la hostelería, «con 65 empecé a correr. Me sentía bien, no había fumado, ni bebido, y empecé a subir al Pagasarri». A esa edad empezó a correr maratones, medias maratones y todo lo que se le ponga por delante.