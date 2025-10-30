El poder de moverse

La Torre BAT fue el escenario que acogió ayer la segunda edición de NeuroKonektinn, un encuentro dedicado a la divulgación y fomento de la innovación ... en el ámbito de la neurociencia, organizado por EL CORREO y Roche. El acto, presentado por la periodista Ainhoa García, dio comienzo con la proyección de un vídeo corporativo de Roche, tras el cual intervino Koldo Berganzo, director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, quien destacó la importancia de la investigación y la colaboración público-privada en el avance de la salud neurológica.

La jornada continuó con una mesa redonda con Carlos Matute, doctor en Neurobiología en la UPV/EHU; Alfredo Rodríguez Antigüedad, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Cruces; Mar Mendibe, directora del Instituto de Investigación Biobizkaia; y Aketza Sánchez, deportista, comunicador y 'waterman'. La conversación estuvo moderada por Marta Fernández, responsable de comunicación y marketing de Gaituzsport, y giró en torno al tema 'El deporte, un aliado en el abordaje de la salud neurológica. Movimiento, cerebro y transferencia social'. Los ponentes coincidieron en subrayar la relevancia del ejercicio físico no solo como herramienta de prevención, sino también como parte esencial en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades neurológicas. Se abordaron, además, aspectos relacionados con la neuroplasticidad, la inclusión social y la necesidad de trasladar la ciencia al ámbito cotidiano.

El foro fue clausurado por Larraitz Cuéllar Etxabe, responsable del Área de Neurociencias de Roche Farma en Euskadi. También asistieron el bailarín de danza clásica, Igor Yebra