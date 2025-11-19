«Con un poco más de pista, podríamos aspirar a mover aviones más grandes y destinos más lejanos»

«La introducción de la gestión por radar ha sido una revolución»

Carlos Balboa lleva 27 años trabajando en la torre del aeropuerto de Bilbao. Este controlador aéreo destaca la espectacular evolución que ha tenido Loiu en cuanto al número de pasajeros. «Lo que no sabe mucha gente, sin embargo, es que el número de operaciones, de aterrizajes y despegues, no es tan diferente al de 2000, cuando había aviones muy pequeños, como los 'Foker 50', que no paraban de volar», cuenta. Hoy, la flota se ha estandarizado:«Casi todos los aviones son 'Airbus 320' o 'Boeing 737'». Han desaparecido modelos míticos (pero muy ruidosos)como los McDonnell Douglas MD-83 o los Avro.

Como principal reto de futuro, Balboa señala la importancia de ganar más espacio en plataforma para los aviones que están repostando, en revisión o que duermen en el aeropuerto. «A veces tienes que obligarles a esperar 10 minutos porque no hay sitio para que se posicionen».

Respecto a lo que ha mejorado la tecnología en este cuarto de siglo, el controlador destaca la incorporación del control por radar. «Nos ha permitido aumentar de manera notable nuestra capacidad de gestionar vuelos».