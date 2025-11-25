La población de anchoa joven en el Golfo de Bizkaia «está mejor que nunca» La campaña científica de Azti confirma el buen estado de la biomasa al duplicar la media histórica y garantiza la próxima costera para la flota de bajura

Los científicos de Azti han estudiado la población joven de anchoa en el Golfo de Bizkaia.

Mirari Artime Ondarroa Martes, 25 de noviembre 2025, 12:45

Los arrantzales de la flota de bajura tienen garantizada la próxima costera de la anchoa. La población juvenil de una de sus principales especies «está mejor que nunca». Así, lo avalan los datos aportados por Azti tras la campaña científica Juvena 2025 llevada a cabo por el centro tecnológico, e impulsada por el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco.

El examen ha confirmado un nivel de abundancia alto y sitúan la biomasa de juveniles de esa especie en 544.781 toneladas. Esa cifra duplica la media histórica y supone un incremento notable respecto a las 255.344 toneladas registradas en 2024.

Los resultados de la investigación, desarrollada entre el 5 de septiembre y el 10 de octubre, anticipan un buen reclutamiento para la costera de la primavera y refuerzan las previsiones que marcó Bioman mayo. «Esta otra campaña, también liderada por Azti, estimó una biomasa adulta elevada y una alta producción de huevos», han señalado.

Ambos estudios, en el marco de los programas de seguimiento del Gobierno vasco y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), proporcionan una radiografía completa del ciclo vital de la anchoa, esencial para la gestión adaptativa y sostenible de uno de los recursos más valiosos del litoral cantábrico.

«Los datos de 2025 reflejan la buena salud de la especie y refuerzan la importancia de seguir apostando por una gestión de las pesquerías basada en conocimiento científico», ha afirmado Leandro Azkue, viceconsejero de Pesca y Desarrollo Litoral del Ejecutivo autónomo.

La combinación de las series de Juvena y Bioman permite estimar con precisión el reclutamiento y la evolución del stock, información esencial para la evaluación científica que realiza el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y que determina las cuotas pesqueras.

Especie sensible

La abundancia estimada este año por Juvena, que ha cubierto un área de 38.160 millas náuticas cuadradas, confirma la excelente supervivencia de los juveniles nacidos en primavera. También evidencia unas condiciones oceanográficas y de productividad muy favorables para el desarrollo larvario y juvenil.

«La anchoa europea es una especie de vida corta y alta variabilidad interanual, muy sensible a las condiciones oceanográficas del Golfo de Bizkaia. Su ciclo vital, de apenas 2 o 3 años, y su reproducción dependiente de factores como la temperatura del agua, la disponibilidad de alimento o las corrientes oceánicas, hacen que su biomasa varíe notablemente de un año a otro», ha detallado Rogelio Pozo, CEO de Azti. El tamaño medio de los juveniles analizados se ha situado en 6,3 centímetros, un valor por debajo del promedio de la serie, algo habitual en años con elevada supervivencia de la puesta.

Los resultados se integrarán junto con los datos de la campaña Bioman y las capturas de la flota en un índice de stock, que servirá de base para las recomendaciones de capturas y el cálculo del total admisible de capturas (TAC) para 2026. «Estas investigaciones continúan aportando información científica clave y demuestran la eficacia de la colaboración entre ciencia, administración y sector pesquero para garantizar una gestión sostenible y responsable de la anchoa», ha añadido Pozo.

La costera de la anchoa de esta pasada primavera finalizó con un nivel de capturas elevado y un mercado estable. Con una cuota estatal disponible de 28,6 millones de kilos, la flota de bajura del Cantábrico capturó 21,3, es decir, un 74% del total. Del total asignado a los arrantzales vascos, unas 8.050 toneladas, se apresó cerca del 90% de la cuota, es decir, alrededor de 7.200 toneladas. El precio medio de venta en lonja fue de 2,05 euros, ligeramente superior al de la anterior costera que quedó en 1,5 kilos.