Fotograma del segundo capítulo de Pluribus, en el que se ve el aeropuerto de Loiu. Applet TV

Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao

El diseño de Santiago Calatrava fascinó a los miembros del equipo de rodaje, que incluyen las secuencias rodadas en Loiu en el segundo capítulo

Josu García

Josu García

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:54

No se sabe muy bien por qué, pero los creadores de Pluribus eligieron el aeropuerto de Bilbao para rodar varias escenas de esta serie. Se ... desconoce si alguien conocía 'La Paloma' o la encontraron por casualidad. Lo cierto es que aparece durante varias secuencias del capítulo dos de esta multimillonaria producción. Pluribus es una obra de Vince Gilligan, padre de una serie de culto como Breaking Bad, y está arrasando en Estados Unidos.

