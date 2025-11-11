Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao

No se sabe muy bien por qué, pero los creadores de Pluribus eligieron el aeropuerto de Bilbao para rodar varias escenas de esta serie. Se ... desconoce si alguien conocía 'La Paloma' o la encontraron por casualidad. Lo cierto es que aparece durante varias secuencias del capítulo dos de esta multimillonaria producción. Pluribus es una obra de Vince Gilligan, padre de una serie de culto como Breaking Bad, y está arrasando en Estados Unidos.

Se estrenó el pasado 7 de noviembre y ahora mismo es el programa más visto en Apple TV, una plataforma que en Estados Unidos cuenta con más de 40 millones de suscriptores. El argumento de Pluribus es un tanto disparatado. Es una propuesta de ciencia ficción. Y una mujer, se supone que la más feliz del planeta, debe salvar a la raza humana de la felicidad.

Centrando el tiro en la aparición del aeropuerto de Bilbao en la serie, hay que explicar que fue algo muy meditado. El equipo de localizaciones visitó en 2023 la terminal diseñada por Santiago Calatrava. Y repitió viaje una segunda vez. Finalmente, en diciembre de 2024 pasaron al rodaje.

Cuentan en 'La Paloma' que no fue sencillo, ya que se tomaron planos tanto en las pistas como en el interior. Y plantar un set de rodaje en un espacio por el que se mueven decenas de trabajadores, carritos de maletas, camiones de repostaje y los propios aviones nunca es fácil, sobre todo por las exigencias de seguridad.

«La verdad es que las personas de Pluribus se quedaron prendadas del edificio terminal», explican desde la Bilbao Bizkaia Film Commission, una entidad pública que fomenta el rodaje de productos cinematográficos y televisivos en nuestro territorio. «Les encantó y estuvieron dos días rodando. Para nosotros es algo estupendo que se vea el aeropuerto de Bilbao en una serie que está teniendo este tirón», añaden.

También la dirección de Loiu está muy contenta. «Facilitamos en lo que pudimos su labor y está genial que seamos parte de esta producción». En un momento del segundo capítulo, la protagonista aterriza en Bilbao en un avión procedente de Albuquerque y se puede ver perfectamente el letrero del aeropuerto, los 'fingers' o pasarelas y, por supuesto, la forma de paloma del edificio terminal. En una posterior escena interior se puede observar la limpieza de las líneas de acero y vídrio alumbradas por Calatrava. El espacio que aparece en pantalla resulta blanco, luminoso y diáfano.

También en otra serie irlandesa

Bilbao aparece también en otra serie que está teniendo un gran seguimiento en Irlanda. Se trata de Hidden Assets, un producción policiaca, en la que se habla de forma permanente de la capital vizcaína. La trama va sobre el asesinato de una periodista de investigación llamada Olatz Alzola y su familia. Es una producción de la televisión RTE ONE.