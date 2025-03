Más plazas en las colonias de Semana Santa y Navidad... «pero no las suficientes»

El Ayuntamiento de Bilbao ofertó las pasadas navidades 811 plazas para sus colonias infantiles y juveniles pero las peticiones fueron 1.177. Es decir, un ... total de 366 familias se quedaron fuera y con la necesidad de buscar una alternativa para conciliar la vida laboral y familias durante las vacaciones. Esa situación ha llevado a Elkarrekin Bilbao a solicitar un aumento de las plazas, no sólo para el periodo navideño, sino también para el de Semana Santa, los dos periodos en los que se evidencia que la «insuficiencia de la oferta es flagrante». «Hay que dar una solución a esas familias que se quedan fuera», ha planteado el concejal morado, Xabier Jiménez.

Su propuesta no ha contado con el apoyo de los grupos del equipo de gobierno, que con su mayoría absoluta han sacado adelante un texto alternativo, en el que se comprometen a aumentar un 19% las plazas disponibles en el plazo de dos años. «No podemos garantizar la suficiencia de plazas. Eso depende del presupuesto del que dispongamos y de los espacios disponibles», ha argumentado la concejala de Juventud y Deportes, Itxaso Erroteta.

Elkarrekin Bilbao también solicitaba que, tal y como ya ocurre con las de verano, en las colonias de Semana Santa y las de Navidad se oferte también servicio de comedor para «dar un respiro a las familias», que según sus cálculos no supondría una inversión superior a los 80.000 euros. Esta posibilidad ha sido denegada por el equipo de gobierno, argumentando que la disponibilidad de los centros educativos donde se desarrollan las colonias no es la misma en el periodo estival en las otras dos época de vacaciones. «Son muchos menos días. No podemos interferir en la vida de las escuelas municipales».