La plaza Euskadi se cierra tres meses a los peatones y se cortan dos carriles al tráfico por la reforma frente al Bellas Artes

La reforma de la plaza Euskadi llega esta semana a su momento crucial. Se trata de un tajo bastante emblemático porque, más allá de suponer ... la reducción de un carril para el tráfico en la rotonda y una mejora estética en el entorno, tiene cierto simbolismo: lo que se busca es acercar los museos Guggenheim y Bellas Artes. El objetivo es hacer más agradable el recorrido peatonal entre ambos.

El trabajo, que cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros, salió a licitación en marzo. Las primeras actuaciones se llevaron a cabo en junio en el parque Doña Casilda, en la zona más próxima a la Gran Vía, donde se sustituyó el embaldosado. Aquello fue una intervención menor. En el parque de los patos también se abre un nuevo camino central en el área infantil y se colocarán nuevos parterres, más floridos y vistosos, y nuevo mobiliario urbano en el área que va desde Gran Vía hasta la plaza Euskadi y Teófilo Guiard.

Pero lo más relevante es lo que llega ahora: la obra en plaza Euskadi. A partir del jueves, 2 de octubre, se va a cerrar el interior de este espacio al tránsito peatonal. Además, los dos carriles interiores de circulación entre el puente de Deusto y Alameda Mazarredo se cierran, quedando operativo sólo el exterior para el tráfico. La rotonda dejará de operar como tal, es decir, no se podrá hacer el giro entero, porque quienes circulen por ella deberán abandonarla obligatoriamente cuando lleguen a la salida hacia el puente de Deusto. Y todo esto se prolongará hasta, aproximadamente, el 19 de diciembre, según ha informado el Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao.

La idea básica, lo que se pretende con todo esto, es dar más espacio a los viandantes, una vez descartada la idea de eliminar todo el tráfico en la parte de la rotonda que discurre frente al museo de Bellas Artes y convertirla en la prolongación de Doña Casilda, tal y como había propuesto el arquitecto Norman Foster en su proyecto de reforma de la pinacoteca, que también está ahora en marcha.

Al mismo nivel

En esencia, lo que se va a hacer es que por el lado de la rotonda más próxima al Bellas Artes, y hasta la confluencia con Mazarredo, los tres carriles por donde circulan los coches se reducirán a dos porque se van a ampliar las aceras. Además, la plataforma estará a la misma altura que esas aceras, cosa que siempre consigue el efecto de pacificar el tránsito de vehículos. Y para eso hace falta llevar a cabo la obra que ahora va a comenzar.

Para hacer más fácil la conexión peatonal con el Guggenheim se van a ampliar los pasos de peatones de Elcano y desde la plaza y el frente del museo. Se generará, además, uno nuevo a la altura de Alameda Mazarredo que enlazará con un nuevo camino que se abrirá en la propia plaza Euskadi. Y se reorganizarán el resto de los pasos de peatones de Alameda Mazarredo y Juan de Ajuriaguerra. También se van a eliminar tanto los armarios de servicios (alumbrado y semaforización) situados en el paso de peatones de la calle Elcano y el aparcamiento de motos junto a ellos.

Llegar a este punto no ha sido fácil. En un primer momento, como ya se ha recordado, la idea era suprimir totalmente el tráfico en la parte de la rotonda más próxima al Bellas Artes. Sin embargo el plan se encontró con dos problemas: la oposición vecinal y las dudas sobre si esa especie de curva extraña, de apéndice que iba a quedar, sería suficiente para gestionar todo el tráfico en uno de los accesos más importantes al centro de la ciudad. Al final se desestimó el plan inicial y se pensó en otra alternativa, que es esta que ahora se está ejecutando.

Según los estudios que ha realizado el área de Movilidad del Ayuntamiento, pasar de tres a dos carriles en esta parte de la glorieta no va a penalizar la fluidez del tráfico. Hay que recordar en este sentido que la mayoría de los coches que llegan hasta ahí procede del puente de Deusto, donde únicamente hay un carril en ese sentido de la circulación tras la construcción del bidegorri.