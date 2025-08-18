El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Las playas vizcaínas registraron este domingo dos casos de picadura de carabela portuguesa

El Departamento de Salud recomienda evitar el baño si hay medusas y no tocarlas

T. Nieva

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:55

Las playas vizcaínas de Sopela y Gorliz registaron este domingo dos casos de picadura de carabela portuguesa, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Ninguna de las personas afectadas tuvo que ser atendida por el Servicio de Emergencias de Osakidetza que, a través de su Dirección de Salud Pública, ha recordado que el Ejecutivo dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas, concretamente, ante la presencia de carabela portuguesa, especialmente para informar a la ciudadanía y prevenir incidencias.

Con caracter general, se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y no tocarlas aunque estén en la arena, ha remarcado el Departamento de Salud.

En caso de que recibir una picadura, se aconseja acudir rápidamente al puesto de socorro, no rascarse ni frotar la zona, limpiar la zona con agua de mar y «nunca con agua dulce», quitar los restos con una pinza y «no con la mano», a no ser que se usen guantes, y aplicar frío o hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos sobre la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  2. 2

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  3. 3 El nuevo accesorio estrella en la barra de las txosnas de Aste Nagusia que sustituye a las cuerdas de plástico
  4. 4

    El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa encargada de montar el escenario de Abandoibarra
  5. 5 Solo 12 participantes en la tradicional bajada de las goitiberas de Aste Nagusia: «Un desastre»
  6. 6

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  7. 7

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  8. 8 El bar de playa mejor valorado de Bizkaia: buenos pintxos en un enclave privilegiado
  9. 9

    El debut soñado de Robert Navarro: marca a los 14 minutos y limpia la bota a Nico Williams
  10. 10

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las playas vizcaínas registraron este domingo dos casos de picadura de carabela portuguesa

Las playas vizcaínas registraron este domingo dos casos de picadura de carabela portuguesa