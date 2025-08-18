Las playas vizcaínas registraron este domingo dos casos de picadura de carabela portuguesa
El Departamento de Salud recomienda evitar el baño si hay medusas y no tocarlas
T. Nieva
Lunes, 18 de agosto 2025, 10:55
Las playas vizcaínas de Sopela y Gorliz registaron este domingo dos casos de picadura de carabela portuguesa, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Ninguna de las personas afectadas tuvo que ser atendida por el Servicio de Emergencias de Osakidetza que, a través de su Dirección de Salud Pública, ha recordado que el Ejecutivo dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas, concretamente, ante la presencia de carabela portuguesa, especialmente para informar a la ciudadanía y prevenir incidencias.
Con caracter general, se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y no tocarlas aunque estén en la arena, ha remarcado el Departamento de Salud.
En caso de que recibir una picadura, se aconseja acudir rápidamente al puesto de socorro, no rascarse ni frotar la zona, limpiar la zona con agua de mar y «nunca con agua dulce», quitar los restos con una pinza y «no con la mano», a no ser que se usen guantes, y aplicar frío o hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos sobre la zona.
