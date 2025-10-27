El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El plan foral para impulsar residencias de mayores con grupos reducidos no alcanza los objetivos

En cuatro años solo se han creado o autorizado 1.382 plazas en unidades convivenciales, casi tres veces menos de las previstas

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:37

Comenta

En 2021, la Diputación comenzó a implantar un nuevo modelo de residencias más acogedoras, con unidades convivenciales de en torno a 20 o 25 personas. ... Estos espacios más reducidos pretenden parecerse más a hogares, lo que en la entidad foral denominan «espacios a escala humana» en los que los usuarios conviven con el apoyo necesario -siempre de los mismos trabajadores- en un lugar más amable, más personal. Sin embargo, las previsiones forales no se están cumpliendo, según ha reconocido la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  4. 4 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  5. 5

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  6. 6 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  7. 7

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  8. 8

    Argentina reafirma a Milei, que arrasa en las elecciones con el 40,7% de los votos
  9. 9

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  10. 10

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El plan foral para impulsar residencias de mayores con grupos reducidos no alcanza los objetivos

El plan foral para impulsar residencias de mayores con grupos reducidos no alcanza los objetivos