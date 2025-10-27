El plan foral para impulsar residencias de mayores con grupos reducidos no alcanza los objetivos

En 2021, la Diputación comenzó a implantar un nuevo modelo de residencias más acogedoras, con unidades convivenciales de en torno a 20 o 25 personas. ... Estos espacios más reducidos pretenden parecerse más a hogares, lo que en la entidad foral denominan «espacios a escala humana» en los que los usuarios conviven con el apoyo necesario -siempre de los mismos trabajadores- en un lugar más amable, más personal. Sin embargo, las previsiones forales no se están cumpliendo, según ha reconocido la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi.

La responsable de ese departamento ha comparecido en las Juntas Generales de Bizkaia para presentar la evaluación del primer Plan de Transición de Cuidados de Larga Duración, puesto en marcha hace cuatro años. Ese documento establecía que el 35% de la atención residencial de responsabilidad foral debía realizarse en unidades convivenciales a finales de 2023. Calculaban que serían en torno a 3.000.

Dos años después de la fecha prevista, la cifra es muy inferior. En estos momentos, ha explicado Antxustegi, la red de centros residenciales del territorio (156) dispone de 10.974 plazas. De ellas, están funcionando en unidades convivenciales 728 y se han autorizado 36 nuevas unidades que ofrecen 654 plazas. Así, estamos en 1.382 plazas, lejos de las previsiones. «Se establecieron una serie de objetivos o de número determinado a implantar, pero el día a día y la realidad te ponen en un sitio muchas veces y los objetivos se van cumpliendo aunque de manera más lenta», ha expuesto.

En el caso de los centros públicos, en los que la inversión para adaptar las instalaciones asciende a 26 millones de euros, la diputada ha avanzado que en la residencia gestionada por el Instituto Foral de Asistencia Social en Elorrio «terminará la obra dentro de unas semanas», con la creación de «dos unidades convivenciales de 25 personas». En el centro de Leioa, en la primera planta hay 25 plazas «de atención sociosanitaria», mientras que en la segunda y la cuarta este modelo está en marcha. «Ahora mismo nos falta la tercera, que está en plena transformación», ha avanzado.

26 millones es la inversión para adaptar las instalaciones de los centros públicos.

La diputada no ha entrado a valorar las razones que están detrás de que la creación de estos espacios no vayan al ritmo esperado, si bien desde los grupos de la oposición han mencionado las «reticencias» de las empresas que están detrás de las residencias privadas por los costes de adaptar arquitectónicamente los centros, que además dispondrán de menos plazas. En lo que también han coincidido EH Bildu, PP y Elkarrekin Bizkaia es en que la exposición de Antxustegi «no parece una evaluación», ya que no aborda el grado de cumplimiento de las iniciativas.

Entre los cinco elementos tractores del plan, además de las unidades de convivencia, también se encuentra el etxeTIC, modelo de apoyo a la permanencia en el hogar mediante tecnología y acompañamiento. Este sistema se ha implantado en once centros con capacidad para atender a 5.000 hogares. En el primer trimestre del año, llegaba a 1.959 hogares, el 39,2 % de su potencial. A septiembre de 2025, el número de hogares atendidos es ya de 2.223.

En tercer lugar están los centros comarcales de referencia, que prestan apoyo sociosanitario especializado. Están operativos los de Bilbao (Birjinetxe) y Uribe (Centro Asistencial Leioa), que atiende también a Ezkerraldea. En 2026 entrará en funcionamiento el de Gernika, para Barrualde. Otro de los aspectos clave del plan puesto en marcha en 2021 era la formación, que ha alcanzado a 259 personas (el 89 % mujeres). También se han producido 279 incorporaciones laborales para sustituciones. Por último está el centro intergeneracional de Getxo, que albergará, con una inversión prevista de más de 16 millones de euros, 100 plazas residenciales y 40 apartamentos para jóvenes, fomentando la convivencia y el apoyo mutuo entre generaciones. Este proyecto tampoco está cumpliendo los plazos previstos.